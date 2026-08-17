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El Barcelona apunta a la sorprendente estrella del Arsenal mientras Hansi Flick busca un recambio tras la marcha de Ferran Torres al PSG
Flick busca refuerzos ofensivos
La búsqueda del Barcelona de un nuevo nueve ha dado un giro sorprendente hacia el norte de Londres mientras el club afronta un verano de transición importante. Tras la salida de Robert Lewandowski y la marcha de Torres al PSG, Flick ha sido claro al expresar la necesidad de tener más profundidad de plantilla.
El técnico alemán se ha visto obligado a estudiar objetivos alternativos después de que un movimiento por Julian Alvarez, prioridad desde hace tiempo, se topara con un muro. A pesar de que el internacional argentino había estado previamente abierto a un cambio, la cúpula del Atlético de Madrid se ha mantenido firme en su postura de no vender a un rival doméstico.
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Gyokeres surge como objetivo sorpresa
Agotadas las demás opciones, el delantero del Arsenal Gyokeres ha surgido como una posible solución para el campeón de España, según El Chiringuito. El atacante sueco llegó al Emirates con grandes expectativas tras una prolífica etapa en el Sporting CP, pero le ha costado mantener un papel fijo en el once titular a las órdenes de Mikel Arteta.
Gyokeres logró ver puerta en 20 ocasiones la pasada temporada, pero perdió su sitio en el once inicial en el tramo final de la pelea por el título, ya que Kai Havertz se convirtió en la referencia preferida del Arsenal. Esta falta de minutos garantizados volvió a quedar patente durante la victoria en la Community Shield ante el Manchester City, en la que Gyokeres se limitó a un cameo de 15 minutos saliendo desde el banquillo.
Fabrizio Romano añade que la especulación en torno al traspaso podría intensificarse durante la próxima quincena, a pesar de la actual falta de contacto oficial entre los dos clubes.
El Arsenal, listo para una limpia de plantilla
La posible salida de Gyokeres llega en un momento en el que el Arsenal busca activamente aligerar una plantilla sobredimensionada. Varios jugadores con un papel secundario están actualmente en la rampa de salida mientras Arteta prepara a su equipo para otro asalto al título. Reiss Nelson está actualmente en conversaciones con el West Ham, mientras que se espera que Fabio Vieira regrese a Hamburgo.
También ha aumentado la especulación sobre los futuros de Ethan Nwaneri y Gabriel Martinelli después de que ambos se quedaran fuera de la convocatoria para la victoria en el Principality Stadium. Al abordar las difíciles decisiones sobre su elección, Arteta expresó su frustración a TNT Sports: "Es realmente triste no poder contar con ellos. He estado peleando con la Premier League para ampliar y dar cabida a más jugadores en la plantilla porque merecen estar en la plantilla, no hay ninguna duda".
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Se acercan decisiones cruciales
A medida que se acerca la fecha límite, el foco sigue puesto en Gyokeres y en si el Barcelona puede financiar una operación que satisfaga la valoración del Arsenal. Aunque el Arsenal está abierto a aligerar su plantilla, perder una opción principal para la delantera tan tarde en el mercado probablemente le obligaría a encontrar su propio recambio.
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