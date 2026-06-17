El Barcelona advierte de nuevo sobre el traspaso de Julián Álvarez, mientras el presidente del Atlético de Madrid mantiene el precio de 500 millones de euros

Al referirse a los rumores que vinculan a su delantero estrella con el Barcelona, Cerezo fue tajante: «Julian es jugador del Atlético de Madrid. Quien lo quiera puede venir a ver la cláusula de rescisión y, si le interesa, lo fichará; si no, no lo hará. Parece que esta va a ser la historia del verano; todos sabéis perfectamente cómo están las cosas. Julián es jugador del Atlético de Madrid, y creo que seguirá siéndolo», declaró el presidente a través de El Desmarque.

Al mencionar la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, Cerezo elimina cualquier posibilidad de negociar un precio menor o fraccionado. Aunque el Barça confía en que una oferta de 135 millones más bonificaciones pueda convencer al Atlético, este no se sentará a negociar por menos de la cifra establecida legalmente.