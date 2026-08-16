El Barcelona ha acordado un traspaso de 65 millones de libras para fichar a Rodri procedente del Manchester City. Según BBC Sport, el centrocampista firmará un contrato de cuatro años con el campeón de España, y se espera que la operación se complete en los próximos días.

Rodri deja el Manchester City después de unas increíbles siete temporadas, tras haber llegado originalmente desde el Atlético de Madrid en 2019 por 62,8 millones de libras. Durante su etapa en el Manchester City, Rodri ganó 12 grandes títulos, entre ellos cuatro Premier League, dos FA Cup, tres Copas de la Liga y la Liga de Campeones. A pesar de perderse gran parte de la pasada temporada por una grave lesión de rodilla, Rodri se recuperó de forma brillante este verano para liderar a España hacia la gloria en el Mundial.