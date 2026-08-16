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El Barcelona acuerda un sorprendente fichaje de 65 millones de libras por el centrocampista del Manchester City Rodri
Rodri cierra su traspaso al Barcelona
El Barcelona ha acordado un traspaso de 65 millones de libras para fichar a Rodri procedente del Manchester City. Según BBC Sport, el centrocampista firmará un contrato de cuatro años con el campeón de España, y se espera que la operación se complete en los próximos días.
Rodri deja el Manchester City después de unas increíbles siete temporadas, tras haber llegado originalmente desde el Atlético de Madrid en 2019 por 62,8 millones de libras. Durante su etapa en el Manchester City, Rodri ganó 12 grandes títulos, entre ellos cuatro Premier League, dos FA Cup, tres Copas de la Liga y la Liga de Campeones. A pesar de perderse gran parte de la pasada temporada por una grave lesión de rodilla, Rodri se recuperó de forma brillante este verano para liderar a España hacia la gloria en el Mundial.
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Fernández, objetivo del Manchester City
Con la salida de Rodri, el Manchester City quiere fichar a Enzo Fernández como sustituto. El Chelsea ha exigido la desorbitada cifra de 120 millones de libras por Fernández y ha informado a las partes interesadas de que tenían hasta el viernes para presentar una oferta oficial. El Chelsea no recibió ninguna oferta antes de que venciera el plazo, lo que significa que Xabi Alonso y su cuerpo técnico esperan poder retener a su vicecapitán.
Sin embargo, el Manchester City no cree que la operación esté completamente cerrada, ya que sigue considerando que el Chelsea está abierto a negociar un traspaso. Si el Manchester City decide igualar el precio de 120 millones de libras, se convertiría en el cuarto fichaje más caro de la historia del fútbol. La cúpula del Manchester City está valorando cuidadosamente sus opciones mientras busca reconstruir su centro del campo.
Maresca planea un cambio táctico
El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, sigue siendo un gran admirador de Fernandez, a quien ya dirigió anteriormente en Stamford Bridge. Durante su etapa en el Chelsea, Maresca nombró a Fernandez capitán cuando Reece James sufrió una lesión, y le alineó en 79 de sus 92 partidos al mando.
Aunque Fernandez actúa principalmente como mediocentro defensivo, Maresca le adelantó su posición en numerosas ocasiones la temporada pasada para cubrir la baja del lesionado Cole Palmer. Este ajuste táctico se tradujo en que Fernandez firmara los mejores registros goleadores de su carrera, con 15 tantos. Con la llegada este verano de Elliot Anderson al Manchester City procedente del Nottingham Forest, Maresca tendrá una flexibilidad táctica increíble, ya que Anderson y Fernandez podrían compartir fácilmente el mismo once inicial.
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¿Qué les espera ahora a los clubes?
El Barcelona se centrará en oficializar la presentación de Rodri en los próximos días mientras se prepara para la nueva temporada. Mientras tanto, el Manchester City debe decidir rápidamente si presenta una oferta formal por Fernandez o explora alternativas para el centro del campo. Está por ver si el Chelsea se mantendrá firme en su valoración de 120 millones de libras o si finalmente cederá para cerrar el traspaso.
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