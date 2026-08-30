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El Barcelona acuerda un sorprendente acuerdo de 8,6 millones de libras por Gabriel Jesus, del Arsenal, mientras el Nápoles echa humo
El Barcelona cierra un acuerdo a bajo coste por Jesus
En uno de los movimientos más sorprendentes del mercado de fichajes de verano, el Barcelona ha alcanzado un acuerdo de principio con el Arsenal para fichar a Jesus. Según Sky Sports, la operación por el delantero de 29 años está valorada en aproximadamente 8,6 millones de libras (10 millones de euros), una cifra que refleja su situación contractual actual en el norte de Londres. Con el atacante entrando en el último año de su contrato en el Emirates, el equipo de Mikel Arteta ha optado por hacer caja en lugar de arriesgarse a perderlo gratis el próximo verano. Ambos clubes están ultimando ahora la documentación para asegurarse de que el movimiento se complete antes de la fecha límite. La operación supone un golpe importante para el equipo de Hansi Flick, que llevaba tiempo buscando refuerzos ofensivos versátiles.
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El Nápoles se queda frustrado mientras el Barcelona golpea primero
La noticia supondrá un duro golpe para el Napoli y su entrenador Massimiliano Allegri. El gigante italiano había sido vinculado insistentemente durante todo el verano con un movimiento por Jesus mientras buscaba reforzar sus opciones ofensivas. La especulación sobre un posible traslado al Stadio Diego Armando Maradona se intensificó cuando, según se informó, el agente del jugador, que también representa a Allegri, fue visto en la concentración de pretemporada del Napoli. Aunque en un primer momento el agente aseguró que solo estaba allí para reunirse con Allegri, se entiende que el Napoli estaba muy metido en la puja por el exjugador del Manchester City.
Con el Barcelona arrebatándole finalmente la operación, el Napoli ahora debe buscar en otro sitio para dar apoyo a Rasmus Hojlund. Según los informes, el conjunto italiano está centrando ahora su atención en otros objetivos de la Premier League mientras se apresura para encontrar una alternativa de última hora. Los reportes sugieren que el delantero del Chelsea Marc Guiu y Nick Woltemade, del Newcastle United, están entre los nombres que maneja la cúpula del Napoli.
La operación salida del Arsenal continúa con la salida de Fabio Vieira
La salida de Jesus no es la única operación que se está llevando a cabo en el Emirates Stadium a medida que se acerca el cierre del mercado. El Arsenal también ha alcanzado un acuerdo para vender al centrocampista portugués Fabio Vieira al Hamburgo, de la Bundesliga. El exjugador del Porto ha tenido dificultades para asegurarse un puesto fijo en el once titular con Arteta y ahora está preparado para un nuevo comienzo en Alemania. La operación por el futbolista de 26 años está valorada en aproximadamente 7,7 millones de libras, lo que representa otra salida importante del primer equipo del Arsenal mientras el club busca cuadrar las cuentas y perfilar sus opciones. Vieira ya está de camino a Alemania para cerrar su traspaso al Hamburgo, y el Arsenal está satisfecho de recuperar una parte de la cantidad que pagó por él en 2022.
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Los planes ofensivos del Barcelona siguen siendo ambiciosos
La capacidad de Jesus para jugar en las tres posiciones del frente de ataque se considera un activo vital para Flick, que valora la flexibilidad táctica. Aunque la incorporación de Jesus supone un gran impulso para el Barcelona, se entiende que su llegada no señala el final de su gasto estival. A pesar de sus bien documentadas limitaciones financieras, el club catalán sigue persiguiendo otros objetivos de alto perfil para completar su plantilla. En concreto, fuentes de Sky Sports han aclarado que el acuerdo por Jesus es completamente independiente de su búsqueda en curso de Julian Alvarez.
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