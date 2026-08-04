AFP
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«El Barça tiene que demostrar que me quiere»: Ferran Torres lanza un desafío contractual al Barcelona en medio de los vínculos con el PSG
Torres mete presión a la cúpula del Barcelona
Torres ha hecho una declaración importante sobre su futuro a largo plazo en el club, al situar en la cúpula azulgrana la responsabilidad de iniciar las negociaciones para renovar su contrato. Durante la gira de pretemporada del club por Estados Unidos, el español de 26 años se mostró sincero sobre su situación y dejó entrever que está esperando una señal clara por parte de los directivos de que sigue siendo una pieza fundamental de su proyecto deportivo de cara al futuro.
En una entrevista con Sportico, según informó Mundo Deportivo, a Torres le preguntaron directamente por la posibilidad de firmar un nuevo contrato con el conjunto catalán. "El Barça tiene que demostrar que me quiere. Pueden venir a negociar y, al final, todo se hablará", declaró Torres.
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Vínculos con el PSG y admiración externa
El Paris Saint-Germain ha sido vinculado con insistencia con un movimiento por el versátil atacante, mientras busca reforzar sus propias opciones ofensivas. Según se informa, el campeón de la Ligue 1 sigue de cerca la situación, y el propio jugador parece sentirse halagado por la atención de un pretendiente de tanto nivel.
Al abordar los rumores que le vinculan con un traslado al Parque de los Príncipes, Torres admitió que el interés desde el extranjero supone un impulso de confianza, aunque su prioridad inmediata sigue siendo la misma. «Cada vez que estos equipos te quieren, es algo bueno», señaló Torres.
La seguridad contractual da un respiro
A pesar del ruido externo y del desafío que ha lanzado a la directiva del Barcelona, Torres está en una posición de relativa fortaleza debido a la duración de su contrato actual. A diferencia de otros jugadores que podrían verse obligados a tomar una decisión por la cercanía del fin de su contrato, el valenciano siente que tiene el lujo de contar con tiempo para evaluar cuidadosamente sus opciones.
Subrayó que su actual acuerdo le permite mantener el control sobre su propio destino, al margen de lo que pueda sugerir la rumorología. «Tengo contrato con el Barça. Es verdad que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar, pero lo bueno es que, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mí mismo», concluyó.
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El camino que le espera a Torres en el Camp Nou
Mientras el Barcelona continúa con su preparación para las próximas campañas nacional y europea, el foco volverá inevitablemente al terreno de juego. Sin embargo, el club debe decidir ahora si atiende la exigencia de Torres de recibir una muestra de confianza o se arriesga a que la situación se convierta en una distracción a medida que avance la temporada. Por ahora, Torres está centrado en la tarea que tiene entre manos en Estados Unidos, pero ha dejado claro que su compromiso a largo plazo con el Barcelona depende de hasta qué punto el club esté dispuesto a luchar para mantenerlo de azulgrana en los próximos años, y de evaluar todas las opciones disponibles antes de comprometerse por completo con el proyecto de Hansi Flick para la temporada 2026-27, especialmente teniendo en cuenta el interés de otros grandes de Europa.
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