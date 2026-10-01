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¡El Barça rompe su silencio! El Barcelona responde después de que el Real Madrid presentara a la UEFA pruebas «considerables» del caso Negreira
El Barcelona descarta las afirmaciones sobre una nueva investigación de la UEFA
La tensión de largo recorrido entre los dos clubes más grandes de España ha alcanzado un nuevo punto de ebullición después de la confirmación de la UEFA de que ha recibido un importante conjunto de documentos del Real Madrid. La documentación está relacionada con la investigación en curso sobre los pagos realizados por el Barcelona a Jose Maria Enriquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España. En una rápida réplica, el Barcelona emitió un comunicado para garantizar que el relato en torno al caso siga siendo preciso.
«La UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente sobre el FC Barcelona», afirmó el club, en respuesta a las recientes especulaciones mediáticas que apuntaban a que la investigación se había ampliado o reactivado. El club aclaró que el proceso sigue vinculado a la investigación original iniciada en 2023, en la que se nombró a dos inspectores para examinar las anteriores operaciones financieras del club. Según la cúpula del Camp Nou, la situación actual no es más que la continuación de un procedimiento que lleva más de un año activo.
- AFP
Respuesta a la documentación del Real Madrid
El Real Madrid se ha mostrado contundente sobre la «extraordinaria gravedad» de las acusaciones y ha pedido la «máxima celeridad» en la resolución del caso. El Barcelona, sin embargo, ha restado importancia al impacto de la última documentación presentada por el Madrid ante el organismo rector. El club señaló que el comunicado de la UEFA simplemente «confirma la recepción de la documentación presentada por el Real Madrid y que los investigadores la evaluarán en el marco de la investigación ya existente».
El conjunto catalán destacó que el lenguaje oficial utilizado por la UEFA se refiere a una revisión «en curso», y no a una nueva amenaza legal. Su comunicado continuaba: «No anuncia, por tanto, la apertura, reapertura o reactivación de ningún expediente, ni contiene pronunciamiento alguno sobre el fondo o el valor de la documentación aportada». El Barcelona cree que la presión ejercida por su rival no cambia la realidad jurídica fundamental de la investigación actual.
Cooperación legal y procedimientos en España
El club sigue insistiendo en que ha sido completamente transparente durante todo el proceso y que continuará cooperando con los organismos rectores del fútbol. El Barcelona señaló que todavía no ha tenido acceso a los detalles concretos de los documentos aportados por el Madrid. «El club siempre ha cumplido todos sus requisitos. Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado», aseguró el club en su comunicado oficial. Este último avance se produce en un contexto de creciente tensión legal entre los dos rivales, con un tribunal de Madrid fijando una audiencia de conciliación obligatoria para el 25 de noviembre de 2026 por la demanda por difamación del Barcelona contra el presidente del Real Madrid, Florentino Perez por sus afirmaciones sobre una «corrupción sistémica» y títulos de LaLiga «robados», una disputa en la que el Barça exige una retractación pública completa bajo la amenaza de una denuncia penal formal.
Además, el Barça subrayó que el desenlace final de la investigación de la UEFA probablemente vendrá determinado por los procedimientos penales paralelos que se están desarrollando actualmente dentro del sistema judicial español. Y añadió: «Corresponde a los investigadores determinar las actuaciones que consideren apropiadas con respecto a esta documentación. Hasta la fecha, no han realizado ninguna nueva solicitud al FC Barcelona ni han trasladado al club la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el club responderá de forma adecuada, como ha hecho hasta ahora».
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Impacto en la elegibilidad para las competiciones europeas
El comunicado concluía reiterando que el expediente «está sujeto a lo que se decida en el procedimiento penal que se está tramitando en España y continuará en él». Por ahora, el equipo de Hansi Flick sigue centrado en el terreno de juego, mientras el departamento jurídico del club se prepara para gestionar cualquier nuevo acontecimiento derivado de la presentación de Madrid. La batalla en los tribunales, al igual que la que se libra sobre el césped, no muestra señales de alcanzar una conclusión pacífica a corto plazo.
La respuesta oficial del Barcelona llegó con rapidez después de un comunicado publicado por el Real Madrid, en el que el club de la capital anunció: «La UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C. F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos realizados durante las dos últimas décadas por el F. C. Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La denuncia presentada por nuestro club incluye amplia documentación y pruebas sobre hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral».
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