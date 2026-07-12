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New York City FC v Orlando CityGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El banquillo de la selección italiana: surge la posibilidad de Pirlo

Italia
Fichajes
A. Pirlo

Tras la llegada de Maldini y Leonardo, ahora toca nombrar al nuevo seleccionador.

Tras nombrar a Paolo Maldini director técnico de laselección y presidente del Club Italia, con Leonardo como asesor, solo falta elegir al nuevo seleccionador. Mientras se barajan los nombres de Antonio Conte y Roberto Mancini, «La Gazzetta dello Sport» vuelve a mencionar a Pep Guardiola.

  • El diario deportivo menciona a Andrea Pirlo, opción ligada al deseo de Leonardo de ficharlo para el París en 2017. Además, en las últimas horas ha resurgido el nombre de Stefano Pioli, campeón de Italia con el Milan bajo la dirección de Maldini.


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