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El Bank of Scotland presenta un billete de 20 libras dedicado a Scott McTominay, inspirado en su espectacular chilena contra Dinamarca en la fase de clasificación para el Mundial
Un homenaje a una clasificación histórica
El Bank of Scotland emitió un billete de 20 libras conmemorativo por el regreso de Escocia al Mundial. Es la primera vez desde 1998 que la selección masculina se clasifica, y el banco rinde homenaje colocando a McTominay en un lugar destacado.
Según la BBC, el diseño combina la estética tradicional de los billetes escoceses con un homenaje moderno a la campaña de clasificación. En el centro aparece una imagen inspirada en el espectacular primer gol del exjugador del Manchester United durante la victoria por 4-2 sobre Dinamarca en Hampden Park, resultado que hizo enloquecer a la Tartan Army y confirmó su plaza en el torneo de 2026.
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McTominay reacciona ante este «honor especial»
La chilena que marcó ya es historia del fútbol escocés, pues acabó con 30 años de espera para volver a un Mundial. Al presentar el billete, McTominay se mostró orgulloso por este reconocimiento.
«Llegar al mayor escenario del fútbol mundial es el sueño de todo jugador y también de nuestros aficionados», declaró el centrocampista. «Ese momento pertenece a todos los que siguen al equipo, así que ver mi gol en un billete escocés me hace sentir increíblemente especial».
Objetos de colección exclusivos y causas benéficas
Solo se imprimieron 100 «McTominay Twenty». La mitad se ofrecerá al público mediante subastas, un sorteo y eventos pop-up en Edimburgo y Glasgow, donde los fans podrán descifrar una caja fuerte para ganar uno.
Los ingresos irán a Crisis Scotland, que lucha contra la falta de vivienda. Emma Noble, presidenta del comité ejecutivo escocés del Bank of Scotland, lo calificó como «un privilegio» y agradeció su apoyo para recaudar fondos.
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De cara al Mundial
Mientras el país admira la nueva moneda, la atención sigue centrada en la fase de grupos del Mundial que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. Noble explicó el motivo del billete: «Clasificarse de forma tan dramática es un momento que los aficionados nunca olvidarán, y queríamos conmemorarlo con algo arraigado en la identidad escocesa. Al igual que el fútbol, los billetes forman parte de la historia de nuestro país, y esta edición limitada de 20 libras une ambas tradiciones con un toque moderno y creativo».
La campaña de Escocia para 2026 se perfila como un gran acontecimiento para el país. El equipo de Steve Clarke se enfrentará a Haití el 14 de junio y a Marruecos el 19 de junio en Boston, antes de un choque de gran expectación contra Brasil el 24 de junio en Miami.