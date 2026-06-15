«¡El balón no quería entrar!» - El seleccionador de España defiende su estrategia tras el sorprendente empate de Cabo Verde contra los campeones de Europa en el Mundial

El Mundial 2026 deparó el lunes una gran sorpresa: Cabo Verde frenó a la potente España. Pese a la diferencia de experiencia y prestigio, los africanos resistieron el asedio español, lo que llevó a De la Fuente a lamentar la falta de puntería de su equipo.

Tras el empate, el seleccionador español admitió que, a veces, la suerte no acompaña al equipo superior. «Debemos seguir mejorando. Generamos mucho, pero nos faltó frescura», explicó De la Fuente.