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El Balón de Oro: Yamal desaprovechó una gran oportunidad y la derrota de Mbappé es una buena noticia en Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
H. Kane
K. Mbappe
J. Mourinho
L. Yamal
J. Bellingham
Barcelona
España
Inglaterra
Francia
Portugal

Un periodista español explica cómo la estrella francesa ganará el Balón de Oro

Diego Vargas, periodista del portal "Defensa Central", considera que el resultado final del Balón de Oro de 2026 es justo, después de que Harry Kane se alzara finalmente con el premio.

Opina que el jugador inglés presentó la candidatura más completa, ya que a Mbappé y Lamine Yamal les faltó algo que los hiciera merecedores del galardón en la misma medida.

El capitán de la selección inglesa recibió el premio del Balón de Oro la noche de ayer, lunes, en el teatro London Palladium, mientras que Mbappé quedó en segunda posición y Lamine Yamal ocupó el tercer puesto, conformándose con obtener el premio al mejor talento joven por tercera vez consecutiva.

  • Yamal falló una gran oportunidad

    Y Vargas explicó: "Harry Kane tiene lo que Mbappé no ha conseguido, que son los títulos colectivos como la Bundesliga y la Copa de Alemania, y también tiene lo que le faltó a Lamine Yamal, que es la influencia en los éxitos de su equipo".

    Para Vargas, Lamine Yamal desperdició una gran oportunidad en el año 2026, ya que afirmó: "Si Lamine, campeón de LaLiga y de la Supercopa con el Barcelona, hubiera ofrecido un buen rendimiento en el Mundial, habría sido el ganador sin ninguna duda, pero su limitada contribución en la coronación de la selección española afectó negativamente a sus opciones. En cuanto a Mbappé, batió el récord de goles en el Mundial, pero la ausencia de títulos supuso una pesada carga en su contra".

    Vargas confirmó su convicción de que ninguno de los dos jugadores ofreció lo suficiente para decidir la carrera por el Balón de Oro.

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  • «Mourinho lo quiere más hambriento»

    Vargas considera que el segundo puesto que ocupó Kylian Mbappé demuestra que la excelencia individual no basta, sino que debe demostrar su capacidad para influir también en los éxitos colectivos.

    Pero, por otro lado, Vargas cree que esto representa una muy buena noticia para el Real Madrid y su entrenador José Mourinho, que necesitan una versión «más hambrienta» de Mbappé para ganar títulos esta temporada, después de dos años sin conquistar ninguno.

    Vargas afirmó: «Mbappé tenía argumentos para ganar el Balón de Oro, pero al final la victoria de Harry Kane fue el resultado más justo».

    Y añadió: «Para Mourinho y el Real Madrid, que Mbappé perdiera el Balón de Oro es una noticia estupenda. Si lo hubiera ganado, habría sido una fuente de motivación menor durante esta temporada. Mourinho lo necesita hambriento, y 2027 debe ser su año».

    Y matizó: «El mundo del fútbol está deseoso de otorgarle este premio a Kylian, pero no lo recibirá de regalo, tiene que merecerlo, y ya sabe que marcar goles no es suficiente. Debe liderar al Real Madrid y ganar títulos, preferiblemente la Liga de Campeones de Europa. Si lo consigue, no habrá ninguna duda en 2027».

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  • Bellingham como Mbappé: ¡el Madrid espera a un equipo aterrador!

    Vargas también abordó el motivo de la victoria de Kane y la incapacidad de Jude Bellingham para competir con él, pese a considerar que el jugador del Real Madrid fue el mejor de los futbolistas de Inglaterra en el Mundial de Estados Unidos.

    Y dijo: "El Mundial que hizo Jude Bellingham fue mucho mejor que el que hizo Harry Kane, y eso es un hecho indiscutible. Pero también es cierto que Jude se enfrentó al mismo problema que afrontó Mbappé, que es la ausencia de títulos. Además, estuvo muy lejos de la pelea teniendo en cuenta lo que ofreció con el Real Madrid durante toda la temporada pasada. En cuanto a su situación actual, la cosa es distinta; sus niveles han experimentado un gran salto desde el Mundial".

    Vargas concluyó sus declaraciones diciendo: "Espero que los madridistas se preparen bien para el Balón de Oro del próximo año, y que el color blanco domine por completo la gala de 2027. El Real Madrid tiene en su plantilla a varios jugadores capaces de ganar el premio. Mourinho debe impulsar a estos jugadores hacia adelante y construir un equipo temible para que uno de ellos se corone con el Balón de Oro el próximo año".

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