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¡El Balón de Oro se muda a Inglaterra! La UEFA confirma que la ceremonia será en Londres por primera vez, donde Harry Kane y Lamine Yamal buscan destronar a Ousmane Dembélé
Una primicia histórica para la capital inglesa
En un hecho histórico para el fútbol inglés, la UEFA y France Football anunciaron que la 70.ª ceremonia del Balón de Oro se realizará en Londres el 26 de octubre. Esta decisión marca un cambio respecto a la tradición de celebrarlo en París y busca destacar su alcance mundial.
La elección rinde homenaje a Sir Stanley Matthews, primer ganador del premio hace 70 años, y busca modernizar el evento para nuevas generaciones.
- AFP
A la caza de la corona de Dembélé
La carrera por el premio de 2026 ya se calienta. Los jugadores quieren suceder al actual ganador masculino, Dembélé, del París Saint-Germain, mientras que Aitana Bonmatí, del Barcelona, defenderá el título femenino. La atención se centra ahora en la nueva hornada de superestrellas listas para reclamar el trono. Kane, que ha cuajado una temporada fenomenal con el Bayern de Múnich —marcando 61 goles y dando siete asistencias en 51 partidos en todas las competiciones, además de conquistar los títulos de la Bundesliga y la DFB-Pokal, junto con la Bota de Oro europea—, estará ansioso por ganar el premio en su país natal.
Otro candidato destacado es la sensación española Lamine Yamal, subcampeón del Balón de Oro pasado. Con el Barcelona marcó 24 goles y dio 18 asistencias en 45 partidos, clave para ganar La Liga.
Continúa la colaboración entre la UEFA y France Football
El evento de Londres celebra el tercer año de la alianza entre la UEFA y el Grupo Amaury, dueño de France Football y L'Équipe. Desde 2024, ambas entidades organizan juntos la gala, consolidándola como referente de la excelencia individual en el fútbol. Se prevé que esta edición sea la más vista gracias a la gran cobertura mediática de la capital británica.
Los organizadores añadieron: «Al celebrar su 70.ª edición en la capital de Inglaterra y del Reino Unido, el Balón de Oro continúa su expansión y refuerza su estatus como marca de prestigio mundial». Esta estrategia incluye rotar la ceremonia por los principales centros del fútbol para premiar a las aficiones de todo el mundo.
- AFP
Preparativos para la gala del 70.º aniversario
Confirmadas la fecha y la ciudad anfitriona, el fútbol mundial aguarda la lista definitiva de nominados. Los aficionados esperan las listas de finalistas al Balón de Oro masculino y femenino, el Trofeo Kopa y el Trofeo Yashin. El proceso de acreditación y la elección de los jurados, que consideran el legado de Lionel Messi y sus ocho récords, concentran la atención.