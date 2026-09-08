Arrancó oficialmente la carrera por alcanzar el trono del fútbol mundial de 2026, tras el anuncio de la revista francesa France Football de la lista definitiva de los 30 candidatos que competirán por el premio del Balón de Oro, cuyo ganador se dará a conocer en una esperada gala el próximo 26 de octubre. La lista vino a encender la mecha de la disputa entre las grandes estrellas del juego, en medio de una intensa presencia española con seis jugadores y un llamativo regreso de la leyenda argentina Lionel Messi.

En contraste, el anuncio desató una tormenta de polémica deportiva y mediática en todo el mundo debido a lo enormemente competitiva que resulta la lista y a las exclusiones inesperadas; y es que la presente edición registró la ausencia de nombres destacados que recorrieron a lo largo y ancho los terrenos de juego europeos y mundiales recientemente, encabezados por el portugués Cristiano Ronaldo y la estrella egipcia Mohamed Salah, además de las sorpresivas ausencias de varios artífices de los logros de clubes y selecciones durante la pasada temporada.

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