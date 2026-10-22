¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Traducido por

El Balón de Oro entre la magia de Yamal y la temporada excepcional de Kvaratskhelia: ¿quién lo merece más?

FEATURES
L. Yamal
K. Kvaratskhelia
España
Georgia

¿Campeón del mundo o campeón de Europa?

A pocos días de la gala del Balón de Oro, la comparación entre Lamine Yamal y Khvicha Kvaratskhelia parece una paradoja futbolística que resume una parte de la naturaleza de los grandes premios individuales. Esa parte nos dice con claridad: "No necesariamente quien protagoniza el logro europeo más destacado es el más presente en la carrera por los focos, del mismo modo que poseer el talento más deslumbrante no significa automáticamente tener la mejor trayectoria durante la temporada".

Yamal, la joya del Barcelona y uno de los talentos más apasionantes del mundo, llega a la gala rodeado de un enorme revuelo mediático y popular, mientras que Kvaratskhelia se sitúa en el otro lado de la escena, después de firmar una temporada europea excepcional con el Paris Saint-Germain, antes de recibir un duro golpe con una rotura del ligamento cruzado durante el último enfrentamiento entre ambos equipos, en una imagen dolorosa que se produjo ante los ojos del jugador hacia el que se dirigen todas las miradas como uno de los principales candidatos al premio.

Pero más allá de la empatía por la lesión de Kvara, o de la fascinación por el talento de Yamal, la comparación plantea una pregunta más importante: ¿qué hace que un jugador esté más cerca del Balón de Oro que otro? ¿El logro? ¿El rendimiento individual? ¿El talento? ¿O la capacidad de ocupar un mayor espacio en la conciencia popular y mediática?


  • Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain GFXGOAL

    Champions League: el argumento más contundente de Kvaratskhelia

    Si hay un terreno en el que la balanza se inclina claramente hacia Kvaratskhelia, ese es la Liga de Campeones de Europa. El astro georgiano no fue solo un buen jugador en un equipo que se coronó campeón, sino que fue una de las principales razones del éxito del Paris Saint-Germain, tras marcar 10 goles y dar 6 asistencias, lo que le valió ser elegido por la UEFA como el mejor jugador del torneo.

    Estas cifras reflejan un impacto directo en la competición de clubes más importante y le otorgan a Kvara un argumento de mucho peso en la carrera por el Balón de Oro. El título colectivo por sí solo no basta, pero cuando se combina con un rendimiento individual de este nivel, se hace difícil reducir la temporada a una simple medalla de oro o a un título europeo.

    En cambio, Yamal no alcanzó el mismo nivel de influencia en la Liga de Campeones durante la temporada pasada. Esto no resta valor a su calidad técnica ni a su capacidad para marcar la diferencia, pero deja claro que la comparación entre ambos no va en una sola dirección, y que la ventaja europea de Kvaratskhelia no es una impresión emocional, sino que se apoya en una temporada excepcional.

  • Lamine Yamal World Cup trophy Spain 2026Getty

    El Mundial: un gran título que no lo decide todo

    Yamal posee una baza completamente diferente, que es sin duda la conquista de la Copa del Mundo con España, pues no existe título mayor en el fútbol a nivel de selecciones, además de que participar en un torneo de esta magnitud le otorga al jugador una oportunidad excepcional para afianzar su lugar en la memoria colectiva.

    Sin embargo, el título no debería convertirse en una respuesta prefabricada a cada pregunta relacionada con la valoración individual. Ganar la Copa del Mundo es un logro inmenso, pero no significa necesariamente que el jugador haya sido el mejor del torneo, del mismo modo que no ofrecer el mejor nivel no borra una temporada excepcional con el club.

    Aquí precisamente aparece la paradoja georgiana. Kvaratskhelia ni siquiera disputó la Copa del Mundo, debido a la ausencia de la selección de su país en el torneo, por lo que se vio privado de un escenario mundial que podría haberle brindado una oportunidad adicional de mostrarse ante los votantes y la afición.

    Eso no fue culpa del jugador, pero es una de las diferencias que crea el fútbol internacional, pues algunas estrellas obtienen la oportunidad de competir en el mayor escenario, mientras que no todas tienen la capacidad de llegar a él.

  • Lamine Yamal getty

    La batalla de los focos: Yamal posee una ventaja extraordinaria

    No se puede ignorar que Yamal vive una situación excepcional de presencia mediática, pues representa el talento más destacado del Barcelona después de Lionel Messi, y puede describirse con objetividad como una historia futbolística completa que atrae al público, materializada en: corta edad, habilidades llamativas, una personalidad artística clara y la camiseta de un club que posee una base de aficionados enorme y una larga trayectoria en la fabricación de estrellas.

    Cada buen partido que disputa Yamal se convierte en material para el debate y el análisis, y cada toque extraordinario es susceptible de convertirse en un clip de amplia difusión. Y esta posición no es necesariamente el resultado de una campaña mediática artificial; el talento es real, y el rendimiento le da sus razones al interés. Pero la magnitud del propio interés genera un efecto adicional, ya que mantiene al jugador presente de forma constante en la mente del público y de los medios.

    En cuanto a Kvaratskhelia, pese a su nivel asombroso en la Liga de Campeones, no goza del mismo impulso. Y puede que su pertenencia a Georgia, un país que no cuenta con una historia futbolística internacional comparable a la de las grandes potencias del juego, tenga un papel en la limitada presencia popular y mediática en comparación con la estrella del Barcelona. Esto no significa que su nacionalidad haya determinado sus oportunidades ni que exista una injusticia deliberada, pero abre un debate legítimo sobre la disparidad de las plataformas que se les conceden a los jugadores para que cuenten sus historias ante el mundo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • 흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)Getty Images

    El inicio de la temporada: una imagen presente fuera de los cálculos de la votación

    La paradoja se hace más evidente al observar el inicio de la temporada actual. Yamal continúa ofreciendo niveles destacados con el Barcelona y parece estar en un estado futbolístico que da a su afición motivos adicionales para creer que es capaz de dominar el fútbol mundial en los próximos años.

    En cuanto a Kvaratskhelia, atravesó un periodo en el que no estuvo en su mejor nivel, antes de que llegara la dura lesión en el enfrentamiento ante el Barcelona para agravar la crudeza del panorama. Y tras una temporada europea excepcional, se encontró ante un largo camino de tratamiento y recuperación, en lugar de aprovechar su nuevo impulso para consolidar su lugar entre los grandes del juego.

    Pero la equidad exige distinguir entre la impresión y la realidad, porque el inicio de la temporada actual no entró en el periodo establecido para la votación, además de que la votación ya estaba cerrada. Por ello, no puede considerarse el reciente brillo de Yamal ni la lesión de Kvaratskhelia como una causa directa en la determinación del resultado del sufragio. Su influencia aquí guarda relación con la imagen general que se forma en torno a los jugadores, no con los votos que ya habían quedado decididos.

  • YamalGetty Images

    Cuando miras con tus propios ojos, ¿quién te cautiva primero?

    Hay un aspecto difícil de reducir a números, y que depende fundamentalmente de la mera observación. Yamal posee un talento poco común que hace de seguirlo una experiencia placentera: regate, atrevimiento, rapidez en la toma de decisiones y capacidad para crear algo inesperado a partir de una situación corriente. Es de ese tipo de jugadores que te hacen esperar el siguiente balón, porque no sabes qué podría hacer con él.

    Y esta es una virtud real, y no mera publicidad. Pero Kvaratskhelia posee a su vez unas herramientas técnicas excepcionales, y ha demostrado en la Liga de Campeones su capacidad para decidir los grandes partidos.

    La diferencia está en que Yamal se ha convertido en un símbolo del talento del futuro en un club mundial, mientras que los mejores momentos recientes de Kvara estuvieron ligados a un gran logro europeo que no fue acompañado de la misma cantidad de ruido.

  • 흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)Getty Images

    La paradoja en la comparación entre Yamal y Kvaratskhelia

    Al final, no existe una fórmula del todo justa que reduzca el Balón de Oro a un solo número o a un solo título. Kvaratskhelia tiene un argumento europeo difícil de ignorar, y Yamal posee una combinación poco común de talento, logros y presencia ante la afición. Y si el premio recompensa una temporada completa, todo ello debe sopesarse con equidad, lejos de la fascinación por el nombre del club, la nacionalidad o el volumen del ruido mediático.

    La paradoja más dolorosa es que Kvaratskhelia, tras una temporada excepcional, llegó a los días previos a la gala enfrentándose a una lesión que podría apartarlo durante mucho tiempo, mientras Yamal continúa su ascenso entre focos que no cesan. Pero la lesión de Kvara no aumenta su crédito en la votación, del mismo modo que la popularidad de Yamal no debería ser un sustituto de la valoración de su temporada.

    El Balón de Oro no es un premio solo al talento, ni una recompensa automática para el mejor jugador de la Liga de Campeones, ni un concurso popular para elegir el nombre más mencionado. Es un intento de juzgar una temporada completa, y lo más difícil de todo es separar lo que el jugador realmente ofreció, lo que sentimos hacia él y lo que estamos acostumbrados a ver cuando miramos su camiseta y su nombre.