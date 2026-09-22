Hablando tras la victoria por 2-1 del Atlético en el derbi ante el Real Madrid en el Estadio Metropolitano, el central argentino dejó muy claros sus sentimientos. Al ofrecer su opinión a ESPNsobre quién debería llevarse el trofeo dorado, Romero declaró: "El Balón de Oro debería ser para Leo Messi. Hasta que se retire, eso está claro".

Destacando la personalidad humilde del veterano delantero lejos de los focos, el exdefensor del Tottenham Hotspur continuó: "Dejando de lado lo que es como jugador y lo que ha logrado a lo largo de su carrera, sigue siendo el mejor del mundo. Lo que le hace aún más grande es que he compartido vestuario con él, y posee una humildad que muy pocos tienen. Esas cosas hacen que destaque".

Al recordar sus primeros pasos en el fútbol internacional bajo la tutela del icono, el defensor añadió: "Messi me ayudó a adaptarme. Cuando llegué por primera vez, no lo ganábamos todo, y él nos ayudó. Ha sido mi ídolo desde que era un niño; le vi sufrir, y luego ganar absolutamente todo. Después de haber compartido tanto con él, es el más grande de todos los tiempos. Va a ser una despedida preciosa para él".