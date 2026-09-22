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«El Balón de Oro debería ser para Leo Messi»: Cristian Romero respalda al icono argentino para el galardón individual y carga contra el sesgo del «marketing»
Romero apuesta por la gloria de Messi
Messi ha recibido un firme respaldo de Romero para conquistar otro Balón de Oro más y ampliar su palmarés sin precedentes. El defensa de 28 años del Atlético de Madrid insistió en que el capitán de su selección sigue siendo, sin rival, el mejor jugador del mundo. Al mismo tiempo, criticó los criterios actuales de los premios y argumentó que el atractivo comercial suele imponerse al mérito deportivo.
- Seshadri Sukumar
Un defensa elogia a un ídolo nacional
Hablando tras la victoria por 2-1 del Atlético en el derbi ante el Real Madrid en el Estadio Metropolitano, el central argentino dejó muy claros sus sentimientos. Al ofrecer su opinión a ESPNsobre quién debería llevarse el trofeo dorado, Romero declaró: "El Balón de Oro debería ser para Leo Messi. Hasta que se retire, eso está claro".
Destacando la personalidad humilde del veterano delantero lejos de los focos, el exdefensor del Tottenham Hotspur continuó: "Dejando de lado lo que es como jugador y lo que ha logrado a lo largo de su carrera, sigue siendo el mejor del mundo. Lo que le hace aún más grande es que he compartido vestuario con él, y posee una humildad que muy pocos tienen. Esas cosas hacen que destaque".
Al recordar sus primeros pasos en el fútbol internacional bajo la tutela del icono, el defensor añadió: "Messi me ayudó a adaptarme. Cuando llegué por primera vez, no lo ganábamos todo, y él nos ayudó. Ha sido mi ídolo desde que era un niño; le vi sufrir, y luego ganar absolutamente todo. Después de haber compartido tanto con él, es el más grande de todos los tiempos. Va a ser una despedida preciosa para él".
El marketing dicta los futuros premios
Una admiración inquebrantable por el legendario mediapunta sustenta la convicción de que ningún rival contemporáneo puede igualar su excelencia sostenida. Esa perspectiva alimenta el argumento de que los criterios de votación individuales cambiarán drásticamente una vez que el veterano cuelgue las botas oficialmente. Reiterando el estatus único del talismán en la cima del fútbol, Romero declaró: "No hay nadie como Messi. Lo sigo diciendo".
Lamentando que el tirón promocional pueda decidir a los futuros ganadores, el central continuó: "Seguro que, una vez que Messi decida poner fin a su carrera, tendremos que ver a quién le dan el Balón de Oro. Al jugador que tenga más poder de marketing, porque básicamente a eso se reduce".
Un respaldo similar al delantero llegó la semana pasada por parte del técnico del Atlético, Diego Simeone. Al valorar quién merece el Balón de Oro, señaló: "Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, a su edad, sin ninguna duda, Messi".
- getty
La gala se acerca rápidamente
El anuncio oficial de France Football del 8 de septiembre confirmó a Messi entre la lista de 30 nominados tras 45 goles y 30 asistencias con el Inter Miami, además de una carrera hasta la final de la Copa del Mundo. El London Palladium Theatre acogerá la 70.ª edición de la gala el 26 de octubre para desvelar si el jugador de 39 años puede ampliar su histórico palmarés. La prestigiosa ceremonia mostrará si el brillo sobre el césped todavía puede eclipsar el tirón comercial.
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