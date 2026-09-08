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El Balón de Oro aterriza en DAZN: el evento se retransmitirá a nivel global

DAZN transmitirá en directo y gratis la ceremonia de entrega del Balón de Oro a los aficionados de todo el mundo, llevando la más prestigiosa ceremonia de premios individuales del fútbol a una audiencia internacional.


Tras el anuncio de las nominaciones de esta noche, la cita está fijada para el lunes 26 de octubre de 2026, cuando los mejores jugadores y las mejores jugadoras se reunirán en Londres para descubrir quién levantará el premio individual más codiciado del fútbol.

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    Desde 1956, la ceremonia del Balón de Oro celebra a los mayores talentos del fútbol. El premio, concedido por la revista France Football, se otorga a los futbolistas que más han destacado a lo largo de la temporada, valorando sus actuaciones individuales, los resultados logrados y también su comportamiento fuera del campo.


    Entre los ganadores del año pasado figuran el delantero del Paris Saint-Germain y de la selección francesa Ousmane Dembélé, que se adjudicó el premio masculino, y la centrocampista de la selección española y del Barcelona Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro femenino por tercer año consecutivo, estableciendo así un récord.

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  • Además de la retransmisión en directo, DAZN será Global Gold Sponsoring Partner del Balón de Oro en las categorías «Sports Broadcast Services» y «Sports OTT Services», reforzando aún más la presencia del Grupo con motivo de uno de los eventos más prestigiosos del fútbol mundial.

  • De cara a la gala de entrega de premios, los aficionados también podrán sumergirse en el ambiente previo a la ceremonia gracias a los contenidos dedicados y a la cobertura especial prevista.


    «El Balón de Oro es uno de los eventos más icónicos del fútbol y una celebración de los jugadores que inspiran a los aficionados de todo el mundo», declaró Shay Segev, CEO de DAZN Group. «Estamos encantados de volver a llevar el Balón de Oro a DAZN y de ponerlo a disposición gratuitamente para los aficionados en 200 mercados a nivel global. Como plataforma global de referencia para el deporte, los aficionados eligen conectarse a DAZN para seguir algunos de los mayores eventos deportivos y disfrutar de las mejores experiencias de visionado, y el Balón de Oro representa una incorporación perfecta a nuestra amplia oferta futbolística. Es un excelente ejemplo de cómo DAZN acerca a los aficionados a los momentos más importantes del fútbol».


    El Balón de Oro no estará disponible en DAZN de forma gratuita y en exclusiva en todos los mercados. En detalle, en Turquía y Andorra los derechos en directo no son exclusivos de DAZN. En cambio, los territorios excluidos son Francia, España, República Checa, Eslovaquia, Rusia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kirguistán, Noruega, Bulgaria, Hungría, Georgia, Rumanía y Armenia.

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