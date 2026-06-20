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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

El balance de logros... El Mundial agrava los problemas del Barcelona

FEATURES
Barcelona
Primera División
Brazil vs Haití
Brazil
Haití
World Cup
Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
Uruguay vs Cabo Verde
Uruguay
Cabo Verde
España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
L. Yamal
Raphinha
F. de Jong
Ronald Araújo
España
Brasil
Haití
EE. UU.
Países Bajos
Suecia
Uruguay
Cabo Verde
Arabia Saudita

El Mundial se vuelve una pesadilla en Cataluña y Hans Flick evalúa los daños.

El Mundial 2026 ya preocupa al Barcelona: varios de sus jugadores internacionales sufrieron lesiones musculares en sus primeros partidos con las selecciones, y el club catalán aguarda con inquietud el resto del torneo.

El club tiene 16 futbolistas en la Copa, pero en los primeros días ya han sufrido lesiones o molestias tres de ellos, lo que preocupa al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, según el diario «Marca».

Estas lesiones reflejan el gran esfuerzo físico que realizaron los jugadores del Barça la temporada pasada para lograr Liga y Supercopa.

  • Araujo

    El defensa uruguayo Ronald Araújo se lesionó la pantorrilla antes del torneo y tuvo que volver a Barcelona para tratarse.

    Aún no ha jugado con la selección de Marcelo Bielsa y es duda para el próximo duelo contra Cabo Verde. Bielsa asumió la responsabilidad de la lesión.

    • Anuncios

  • De Jong

    Frenkie de Jong es duda para el Holanda-Suecia tras revelar Koeman que sufre una lesión abdominal.

    Koeman declaró: «Frenkie tiene molestias en la parte inferior del abdomen».

    Ya sintió molestias en el primer partido contra Japón, el 14 de junio, aunque completó los 90 minutos.

  • Ravenia

    Raphinha se retiró lesionado en el minuto 40 del Brasil-Haití por dolor muscular en la pierna derecha.

    La selección brasileña confirmó que el jugador se someterá a más pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación, ante el temor de que le impida seguir en el torneo.

  • Yamal

    Las preocupaciones no se limitan a los jugadores lesionados: Lamine Yamal aún maneja con cautela su recuperación de la lesión que lo marginó de las últimas jornadas de La Liga.

    Jugó unos 20 minutos contra Cabo Verde y admitió no estar listo para un partido completo.

    Yamal declaró a la televisión española: «Estoy dispuesto a lo que el entrenador quiera, pero no estoy preparado para disputar un partido completo. Creo que es muy pronto para jugar 90 minutos, y no hay necesidad de hacerlo. Sigo en fase de adaptación, y este no es el momento adecuado para disputar un partido completo».