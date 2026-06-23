Según informaciones de España, el club mantendrá una postura firme con el jugador si los pretendientes extranjeros no alcanzan su valoración.

Según el periodista Manolo Lama, los rojiblancos han descartado vender al delantero argentino al Barça por «cuestión de honor». La postura del club sigue siendo inflexible: la directiva asegura que «están dispuestos a mantener a Julián Álvarez en el club, aunque no juegue».