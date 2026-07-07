El Atlético de Madrid tiene a Mohamed Salah como su principal objetivo de fichaje, mientras Diego Simeone busca «el fichaje más importante del verano»

Se espera que la llegada de Salah, dirigido por Simeone, potencie de inmediato la delantera del Atlético, que busca más creatividad en espacios reducidos. El jugador, además, ansía jugar en la máxima categoría española para mantener su nivel europeo. Este fichaje busca asegurar que el Atlético siga peleando por los títulos nacionales y destaque en la Liga de Campeones la próxima temporada.