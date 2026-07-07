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El Atlético de Madrid tiene a Mohamed Salah como su principal objetivo de fichaje, mientras Diego Simeone busca «el fichaje más importante del verano»
Los grandes clubes españoles tienen el ojo puesto en Salah
Según el medio español «Fichajes», el Atlético quiere fichar a Salah para reemplazar a Griezmann y recuperar la competitividad. Aunque es agente libre, el club deberá ofrecerle un contrato muy lucrativo.
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Se busca mentalidad ganadora de élite
Según informes, la dirección deportiva del club madrileño admira la trayectoria, autoridad y mentalidad ganadora del extremo. Ven en este jugador de 33 años al líder ideal para el ataque y para asumir la responsabilidad en las noches europeas clave. Simeone cree que su fichaje sería el más importante del verano, pues mantiene su nivel mundial tras nueve temporadas en Anfield.
Simeone busca mayor eficacia en ataque
Se espera que la llegada de Salah, dirigido por Simeone, potencie de inmediato la delantera del Atlético, que busca más creatividad en espacios reducidos. El jugador, además, ansía jugar en la máxima categoría española para mantener su nivel europeo. Este fichaje busca asegurar que el Atlético siga peleando por los títulos nacionales y destaque en la Liga de Campeones la próxima temporada.
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Se recrudece la reñida carrera por el título
El Atlético debe actuar rápido para cerrar el fichaje de Salah, quien sigue recibiendo ofertas millonarias de Arabia Saudí. El club prepara una propuesta atractiva para convencer al jugador. Simeone será clave en las negociaciones antes de la pretemporada.
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