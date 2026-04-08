El Atlético de Madrid sorprende al Barcelona, que jugó con 10 hombres, en el Camp Nou y toma las riendas de los cuartos de final de la Liga de Campeones

El ambiente en el Camp Nou era electrizante mientras el Barcelona buscaba tomar ventaja desde el principio en este duelo europeo entre equipos españoles. El equipo de Hansi Flick salió con ganas, acorralando al Atlético de Madrid en su propio campo y moviendo el balón con la velocidad y precisión que se han convertido en su sello distintivo esta temporada. Marcus Rashford y Lamine Yamal se mostraron especialmente activos en los primeros compases, poniendo a prueba la zaga del Atlético con sus carreras directas.

Sin embargo, el partido cambió en el minuto 41. Pau Cubarsi, joven defensa revelación, recibió primero amarilla por una entrada fuerte. Tras la revisión del VAR, el árbitro consultó el monitor y le mostró la roja directa, dejando al equipo blaugrana con diez.