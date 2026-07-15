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El Atlético de Madrid se siente «menospreciado» por Mason Greenwood, quien ignoró los mensajes de Diego Simeone antes de fichar por el Fenerbahçe
El Atlético de Madrid, furioso por el silencio de respuesta
La pugna por fichar a Greenwood dio un giro dramático cuando el Atlético se retiró de forma sensacional de la carrera, alegando una total falta de profesionalidad por parte del entorno del jugador, según ESPN. A pesar de que el club español consideraba al jugador de 24 años como el sucesor ideal de Antoine Griezmann, la relación se deterioró rápidamente cuando, según se informa, el delantero dejó de estar localizable.
Según el informe, Simeone intentó contactar con el exjugador del Manchester United para definir su papel en el Metropolitano, pero sus llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. Los colchoneros se sintieron “faltados al respeto” tras dos días de silencio, lo que les hizo dudar de su motivación para vestir la camiseta del equipo madrileño.
- AFP
El Fenerbahçe se lleva el gato al agua con un fichaje sensacional
Tras la retirada del Atlético de Madrid, el camino quedó libre para que el Fenerbahçe fichara a Greenwood. El club turco ha confirmado que el inglés, de 24 años, ha firmado un contrato de cuatro años tras dos temporadas muy productivas en Francia.
El delantero marcó 26 goles la temporada pasada con el Marsella y llega con gran expectación, pues su fichaje busca superar al Galatasaray en la tabla.
Desglose económico del traspaso de Greenwood
El Fenerbahçe ha sido transparente sobre los detalles del acuerdo y ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo total con el Marsella por un paquete que refleja el elevado valor de mercado del jugador. En un comunicado oficial, el club ha revelado que el importe total del traspaso, de 39 millones de euros, se abonará a lo largo de tres años en tres plazos iguales.
Además, el jugador firmará un contrato lucrativo: se estima que cobrará entre 7 y 8 millones de euros netos por temporada. Aunque la oferta global del Atlético, de 45 millones, superaba la del Fenerbache, las condiciones personales ofrecidas por el equipo turco resultaron más atractivas para los representantes del delantero.
- Getty Images
Equipaje procedente del Stade Vélodrome
Greenwood deja el Marsella tras un periodo de roces internos. A pesar de su buen rendimiento deportivo, fuentes de ESPN aseguran que el delantero generó tensiones en la plantilla por problemas disciplinarios, como llegar tarde a reuniones y saltarse eventos de patrocinadores o clases de idiomas. Estos incidentes le enfrentaron al director deportivo, Medhi Benatia. Ahora se marcha a Turquía, donde el Fenerbahçe se prepara para la fase previa de la Liga de Campeones a finales de este mes, en la que se enfrentará al equipo polaco Gornik Zabrze.
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