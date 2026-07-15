El Atlético de Madrid se siente «menospreciado» por Mason Greenwood, quien ignoró los mensajes de Diego Simeone antes de fichar por el Fenerbahçe

La pugna por fichar a Greenwood dio un giro dramático cuando el Atlético se retiró de forma sensacional de la carrera, alegando una total falta de profesionalidad por parte del entorno del jugador, según ESPN. A pesar de que el club español consideraba al jugador de 24 años como el sucesor ideal de Antoine Griezmann, la relación se deterioró rápidamente cuando, según se informa, el delantero dejó de estar localizable.

Según el informe, Simeone intentó contactar con el exjugador del Manchester United para definir su papel en el Metropolitano, pero sus llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. Los colchoneros se sintieron “faltados al respeto” tras dos días de silencio, lo que les hizo dudar de su motivación para vestir la camiseta del equipo madrileño.







