AFP
Traducido por
El Atlético de Madrid se interesa por fichar a Mason Greenwood este verano, mientras Diego Simeone pone sus ojos en una estrella del Marsella
Simeone busca refuerzos para la línea de ataque
El Atlético se prepara para un verano de importantes cambios en su línea de ataque. Tras el reciente rechazo por parte de la leyenda del club, Antoine Griezmann, a una oferta del Orlando City de la MLS, crece la sensación en el Metropolitano de que la mítica etapa del francés en la capital española podría estar llegando finalmente a su fin. Esta posible baja ha obligado a Simeone y al equipo de fichajes del Atlético a rastrear el mercado en busca de talentos de élite capaces de llenar un vacío tan grande.
Según informaciones de Cadena SER, Greenwood se ha convertido en un candidato serio para los rojiblancos. El club lleva mucho tiempo admirando al jugador de 24 años, desde su exitosa cesión en La Liga con el Getafe. Aunque el fichaje no se materializó en aquel momento, el Atlético ha seguido de cerca su evolución en Francia.
- AFP
Excelente estado de forma en la Ligue 1
Desde su llegada al Marsella, el exjugador del Manchester United está en un estado de forma espectacular. Greenwood encabeza actualmente la clasificación de goleadores de la Ligue 1 con 15 tantos. Con 25 goles y ocho asistencias en 38 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada, su rendimiento lo ha convertido en uno de los delanteros más productivos del fútbol europeo. Su familiaridad con el clima y el estilo de vida españoles se considera una ventaja importante. Durante su temporada en el Getafe, según se informa, se sintió muy a gusto con la vida en Madrid. Este factor de comodidad podría desempeñar un papel decisivo si el Atlético decide formalizar su interés, ya que buscan un jugador que pueda rendir al máximo desde el primer momento en el exigente sistema de Simeone.
Posible sustituto de Álvarez
El interés por Greenwood surge en medio de las crecientes especulaciones sobre el futuro de Julián Álvarez. A pesar de la postura pública del Atlético de que el campeón argentino del Mundial no está en venta, persisten los rumores de que el Barcelona está interesado en un acuerdo que podría implicar el traspaso de jugadores en sentido contrario. Si Álvarez se marchara, dejaría un enorme vacío en el ataque del Atlético que Greenwood podría llegar a cubrir.
- AFP
La competencia de otros equipos europeos
Conseguir el fichaje de Greenwood no será tarea fácil, dada su importancia para el proyecto actual del Marsella. Sin embargo, la idea de volver a Madrid y luchar por los grandes títulos de la Liga y la Liga de Campeones podría resultar tentadora para el delantero. No obstante, los Rojiblancos no son el único equipo interesado en los servicios del jugador de 24 años, ya que, según se informa, el club de la Serie A, la Juventus, también estaría interesado en fichar al delantero este verano.
Anuncios