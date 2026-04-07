El Atlético de Madrid se da la razón tras la polémica por la tarjeta roja al Barcelona, ya que la comisión de árbitros de La Liga admite que la expulsión de Gerard Martín debería haberse mantenido

La CTA ha intervenido oficialmente para aclarar el polémico incidente ocurrido en el enfrentamiento del pasado sábado entre el Atlético de Madrid y el Barcelona.

Durante la última edición de Tiempo de Revisión, la CTA concluyó que el VAR no debería haber intervenido después de que Mateo Busquets Ferrer mostrara inicialmente una tarjeta roja directa a Martín por una dura entrada sobre Thiago Almada.

El comité explicó que, aunque Martín pudiera haber tocado el balón, la naturaleza del movimiento posterior constituía «juego brusco grave».

La resolución oficial establecía: «El hecho de tocar primero el balón no exime de haber incurrido posteriormente en juego imprudente, temerario o brusco. Se trata de juego brusco grave independientemente de quién toque primero el balón. La sanción disciplinaria correcta debe ser una tarjeta roja».