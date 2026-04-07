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El Atlético de Madrid se da la razón tras la polémica por la tarjeta roja al Barcelona, ya que la comisión de árbitros de La Liga admite que la expulsión de Gerard Martín debería haberse mantenido
La CTA reconoce un error del VAR
La CTA ha intervenido oficialmente para aclarar el polémico incidente ocurrido en el enfrentamiento del pasado sábado entre el Atlético de Madrid y el Barcelona.
Durante la última edición de Tiempo de Revisión, la CTA concluyó que el VAR no debería haber intervenido después de que Mateo Busquets Ferrer mostrara inicialmente una tarjeta roja directa a Martín por una dura entrada sobre Thiago Almada.
El comité explicó que, aunque Martín pudiera haber tocado el balón, la naturaleza del movimiento posterior constituía «juego brusco grave».
La resolución oficial establecía: «El hecho de tocar primero el balón no exime de haber incurrido posteriormente en juego imprudente, temerario o brusco. Se trata de juego brusco grave independientemente de quién toque primero el balón. La sanción disciplinaria correcta debe ser una tarjeta roja».
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Los entresijos de la polémica sobre el audio del VAR
El audio publicado reveló la conversación entre el árbitro de campo Busquets Ferrer y el árbitro del VAR Mario Melero López.
López inició la revisión recomendando que se revisara la jugada y pidiendo al árbitro que comprobara «una posible anulación de la tarjeta roja que ha mostrado, por favor». A continuación, sugirió que el contacto había sido una «dinámica natural» después de que el jugador del Barcelona tocara el balón de forma normal.
Tras revisar las imágenes en el monitor, Ferrer se dejó convencer por la interpretación del VAR, afirmando que Martín «juega el balón y luego le pisa, dinámica normal. Voy a anular la roja y sacarle amarilla, ¿de acuerdo?».
La CTA ha dictaminado ahora que esta recomendación no debería haberse hecho «ya que fue una decisión correcta tomada por el árbitro sobre el terreno de juego».
La furia del Atlético, por fin justificada
La admisión por parte del organismo arbitral se produce tras el duro ataque del director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín. El responsable del Atlético no se anduvo con rodeos a la hora de valorar la actuación arbitral, calificó la situación de «vergonzosa» y puso en duda la integridad del proceso del VAR.
Refiriéndose a las grabaciones de audio, Marín declaró: «Cuando vemos las imágenes y escuchamos el audio compartido por la Federación, lo único que podemos sentir es vergüenza. Es inaceptable».
El pilar defensivo Robin Le Normand también expresó su frustración tras la derrota por 2-1, señalando que la inconsistencia en los criterios era difícil de aceptar. Le Normand destacó que jugadas similares en semanas anteriores, como en el partido entre el Betis y el Rayo Vallecano, habían dado lugar a tarjetas rojas, lo que dejó a las estrellas del Atlético desconcertadas por la falta de uniformidad en los criterios arbitrales de La Liga.
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Repercusiones en la lucha por el título
Aunque la admisión de la CTA supone una reivindicación moral para los rojiblancos, no cambia en nada el resultado de un partido que tiene importantes repercusiones en la clasificación. El Barcelona se mantiene en lo más alto de La Liga con una ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid, mientras que el Atlético se encuentra fuera de los tres primeros puestos, a un solo punto del Villarreal.