Getty Images Sport
Traducido por
¡El Atlético de Madrid quiere que el Cholo siga! El futuro de Diego Simeone toma forma ante la proximidad del fin de su contrato
La renovación de Simeone sigue siendo la máxima prioridad del Atleti
La cúpula del Atlético de Madrid afronta un periodo crucial de toma de decisiones que definirá la trayectoria del club durante los próximos años. En lo más alto de su agenda deportiva está el futuro de Simeone, el hombre que se ha convertido en sinónimo de la identidad moderna del club. El técnico argentino trabaja actualmente con un contrato que expira el 30 de junio, lo que significa que la dirección deportiva debe cerrar pronto sus planes para la campaña 2027-28. Aunque el tiempo corre, el sentimiento dentro de las paredes del Metropolitano es de continuidad más que de revolución.
Fuentes internas indican a AS que el deseo inquebrantable del club es que Simeone siga al frente. Desde su llegada a finales de 2011, el "Cholo" ha transformado al Atlético de un gigante dormido en una potencia europea habitual. Incluso después de más de una década en el cargo, Simeone ha mantenido que posee la misma hambre y energía que llevó a su primer partido en La Rosaleda en enero de 2012.
Esta pasión duradera es la principal razón por la que el club no ve motivo alguno para buscar un sucesor, al considerar que Simeone sigue siendo la mejor persona para liderar su proyecto deportivo en su próxima etapa.
- Getty Images Sport
Simeone y el Atlético buscan otro fichaje
Se espera que las negociaciones para un nuevo contrato de Simeone sean relativamente sencillas, ya que tanto el entrenador como la directiva comparten una visión común de futuro. "Simeone quiere quedarse, el club, en principio, también y el acuerdo no debería suponer un gran problema para todas las partes", según un informe de AS.
Este entendimiento mutuo sugiere que los trámites probablemente se gestionarán con la misma eficacia que en su última renovación en 2023, que aseguró sus servicios hasta 2027. A pesar de los persistentes rumores que lo vinculan con la selección argentina o con un regreso a la Serie A, Simeone ha priorizado de forma constante su trabajo en la capital española.
Se requiere paciencia durante la transición de la plantilla
A pesar del claro deseo de ampliar la etapa de Simeone, no hay ninguna prisa inmediata por firmar. El club ha acometido recientemente una importante remodelación de la plantilla del primer equipo, un proceso que rara vez resulta sencillo. La salida de una figura influyente como Antoine Griezmann ha dejado un vacío que el cuerpo técnico sigue trabajando para cubrir, con el foco puesto en la cohesión colectiva más que en el brillo individual.
Según los informes, el propio Simeone quería tomarse algo de tiempo para evaluar cómo arrancaba la temporada el renovado equipo antes de comprometerse con otro ciclo a largo plazo, asegurándose de que los cimientos competitivos sigan siendo sólidos.
El momento de estas negociaciones también es un factor, ya que el club suele preferir los parones internacionales o el periodo navideño para tratar asuntos administrativos de este nivel. A medida que el equipo empieza a encontrar su ritmo sobre el terreno de juego tras un inicio titubeante, el ambiente para las conversaciones sobre la renovación es cada vez más favorable, lo que allana el camino para un posible anuncio durante los meses de invierno.
- Getty Images Sport
Llorente y el interés del Bayern de Múnich
Simeone no es la única figura de alto perfil cuyo futuro se debate actualmente en Madrid. Marcos Llorente, una pieza vital en la maquinaria del Atleti, también entra en un periodo en el que su situación contractual necesita abordarse.
El internacional español se ha convertido en un líder dentro del vestuario, pero sus actuaciones no han pasado desapercibidas para la élite europea. En concreto, se dice que el Bayern de Múnich está siguiendo de cerca la situación de Llorente mientras valora reforzar sus opciones en el centro del campo y en defensa con un jugador de su versatilidad y capacidad de trabajo.
Mientras crece el interés desde Alemania y de varios clubes de la Premier League, la preferencia personal de Llorente es seguir en el Metropolitano. Se ha convertido en un referente para la afición y en un lugarteniente clave para Simeone sobre el terreno de juego.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias