La cúpula del Atlético de Madrid afronta un periodo crucial de toma de decisiones que definirá la trayectoria del club durante los próximos años. En lo más alto de su agenda deportiva está el futuro de Simeone, el hombre que se ha convertido en sinónimo de la identidad moderna del club. El técnico argentino trabaja actualmente con un contrato que expira el 30 de junio, lo que significa que la dirección deportiva debe cerrar pronto sus planes para la campaña 2027-28. Aunque el tiempo corre, el sentimiento dentro de las paredes del Metropolitano es de continuidad más que de revolución.

Fuentes internas indican a AS que el deseo inquebrantable del club es que Simeone siga al frente. Desde su llegada a finales de 2011, el "Cholo" ha transformado al Atlético de un gigante dormido en una potencia europea habitual. Incluso después de más de una década en el cargo, Simeone ha mantenido que posee la misma hambre y energía que llevó a su primer partido en La Rosaleda en enero de 2012.

Esta pasión duradera es la principal razón por la que el club no ve motivo alguno para buscar un sucesor, al considerar que Simeone sigue siendo la mejor persona para liderar su proyecto deportivo en su próxima etapa.