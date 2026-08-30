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El Atlético de Madrid presenta una oferta oficial por el delantero de la Juventus Jonathan David con una propuesta de cesión con opción de compra mientras el canadiense abre la puerta a una salida de Turín
El Atleti mueve ficha por David
El Atlético de Madrid se ha convertido en el principal pretendiente de David cuando el mercado de fichajes de verano entra en sus últimas 48 horas. El gigante español ha presentado oficialmente una propuesta a la Juventus por el delantero canadiense, que llegó a Turín el verano pasado con grandes expectativas, pero no ha logrado encontrar un ritmo constante a las órdenes del técnico Luciano Spalletti.
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, la oferta es una cesión inicial con opción de compra, y las conversaciones siguen en marcha sobre los detalles financieros concretos del acuerdo de compra definitiva.
El movimiento llega en un momento de gran convulsión en el ataque del Atlético de Madrid. Con Julián Alvarez muy vinculado a un sorprendente traspaso de última hora al Barcelona, Diego Simeone necesita refuerzos con urgencia para garantizar que su plantilla siga siendo competitiva.
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La Juventus busca sustituto
Aunque la Juventus está abierta a facilitar la salida de David, no está dispuesta a quedarse corta en ataque. La cúpula bianconera, encabezada por el director deportivo Frederic Massara, ha dejado claro que solo dará luz verde definitiva a la operación una vez que se identifique y se asegure un sustituto adecuado.
El club está bajo presión para resolver la situación rápidamente, ya que David es uno de sus jugadores mejor pagados y sacar su salario de las cuentas daría un respiro muy necesario a su estructura financiera de cara a futuras inversiones.
La situación se complica aún más por el estatus actual del delantero dentro del planteamiento táctico de Spalletti. Aunque fue fichado como agente libre bajo una dirección deportiva encabezada por Damien Comolli, David ha parecido una pieza que no encaja en el sistema actual.
Mateta emerge como objetivo principal
A la espera de la salida de David, la Juventus ya ha acotado su búsqueda de una nueva presencia física para la delantera. El delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta ha emergido como el principal candidato para unirse al gigante italiano, y las informaciones apuntan a que la salida del delantero canadiense Jonathan David es el requisito indispensable para desbloquear esa operación.
La persecución de Mateta pone de relieve un cambio en la estrategia de fichajes de la Juventus, que se aleja de perfiles más móviles y de segunda punta para apostar por nueves más tradicionales. El club ya había explorado otras opciones, entre ellas Joshua Zirkzee y varios talentos de la Premier League, pero la disponibilidad del francés y su deseo de mudarse a Turín lo han situado en lo más alto de la lista de candidatos.
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Cuenta atrás final para la salida de David
Con el reloj acercándose a la fecha límite, todas las miradas están puestas en si la Juventus puede cerrar a tiempo sus operaciones de entrada para autorizar el vuelo de David a Madrid. La etapa del canadiense en Turín parece estar llegando a su conclusión natural, y muchos observadores señalan que la relación simplemente no ha funcionado para ninguna de las dos partes.
Un traslado a España podría ofrecer la plataforma que David necesita para relanzar su carrera, al tiempo que permitiría a la Juventus reinvertir en un jugador más acorde con la visión a largo plazo de Spalletti para la plantilla.
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