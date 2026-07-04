El Atlético de Madrid prepara una última oferta por Morten Hjulmand tras el rechazo del Sporting CP a una oferta de 35 millones de euros

Según A Bola, el Atlético prepara una nueva oferta por Hjulmand que podría alcanzar los 40 millones de euros, cantidad que exige el Sporting CP. Tras rechazar una primera propuesta de 35 millones (30 fijos y 5 en variables), el club madrileño eleva la puja para convencer a los portugueses y cerrar el fichaje prioritario de Diego Simeone.

El presidente del Sporting, Frederico Varandas, se ha mantenido firme: pide 40 millones de fijo más bonus por objetivos. Con esta oferta sobre la mesa, se espera un acuerdo inminente.



