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El Atlético de Madrid prepara una oferta inicial por la estrella del Tottenham Cristian Romero mientras el Inter de Milán amenaza con rivalizar en la operación
Simeone pone la mira en un refuerzo defensivo
El Atlético se está moviendo con decisión para hacerse con los servicios de Romero, un jugador muy del gusto de Diego Simeone desde hace tiempo. Según Marca, la directiva del club está preparando actualmente una oferta inicial al Tottenham de alrededor de 30 millones de euros, con la esperanza de incorporar por fin a un futbolista al que ha seguido durante varios mercados de fichajes.
La situación actual en el Metropolitano exige una política de "uno entra, uno sale" para mantener la estabilidad financiera. Las posibles salidas de Ruggeri al Aston Villa y de Nahuel Molina a la Roma se consideran pasos esenciales antes de que pueda cerrarse cualquier incorporación formal. Estas ventas no solo aportarían el capital necesario para pagar el traspaso, sino que también reducirían de forma significativa la masa salarial, lo que permitiría al Atlético asumir el importante sueldo de Romero.
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La batalla con el Inter de Milán por Romero
Mientras el Atlético está moviendo ficha, no está solo en la carrera por el prestigioso central. El Inter ya ha mostrado su interés con una propuesta concreta de 35 millones de euros más otros 5 millones en variables por objetivos. Esto sitúa al campeón italiano ligeramente por delante en cuanto al paquete económico inicial ofrecido al club del norte de Londres. Sin embargo, el Atlético cuenta con una ventaja significativa en la carrera: la preferencia personal del jugador. Según se informa, Romero ha dejado claro que prioriza un traslado a la capital española por encima de un regreso a la Serie A, donde anteriormente brilló con el Atalanta y el Genoa antes de marcharse a la Premier League.
El atractivo de jugar a las órdenes de Simeone sigue siendo un factor decisivo para el internacional argentino. Fuentes cercanas al jugador sugieren que nunca ha ocultado su deseo de trabajar con su compatriota, e incluso expresó ese sentimiento durante los enfrentamientos de la Champions League de la temporada pasada. Para facilitar un posible movimiento a España, Romero habría incluido una cláusula específica en su reciente renovación de contrato con el Tottenham, que se extiende hasta 2029, pensada para facilitar un traspaso si uno de los gigantes españoles llamaba a su puerta.
El Tottenham está dispuesto a negociar por un precio justo
El Tottenham parece más dispuesto a negociar este verano que en años anteriores. Después de haber exigido anteriormente una cantidad superior a los 55 millones de euros, ahora se entiende que el club londinense está abierto a ofertas a partir de unos 40 millones de euros. Este cambio en la valoración ha animado al director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, a empezar a diseñar una hoja de ruta definitiva para el traspaso.
Se espera que el proceso de negociación sea delicado, ya que el Tottenham es conocido por ser un negociador duro. Sin embargo, la presión desde el entorno del jugador y la competencia entre el Inter y el Atlético podrían acelerar los plazos.
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Alemany lidera el empujón final por Romero
Alemany está supervisando actualmente los últimos detalles de los traspasos de salida que activarán la oferta oficial por Romero. El club cree que el ciclo del defensa Jose Maria Gimenez podría estar acercándose a su final, lo que hace aún más crítica la incorporación de un sustituto de primer nivel. Romero es visto como el encaje perfecto para liderar una nueva línea defensiva, al aportar la agresividad, el liderazgo y la calidad técnica que Simeone exige a sus defensas centrales. Los próximos días serán cruciales, ya que las ventas de Molina y Ruggeri llegan a sus fases finales, proporcionando la luz verde financiera para que Alemany presente la propuesta formal al Tottenham.
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