Mientras el Atlético está moviendo ficha, no está solo en la carrera por el prestigioso central. El Inter ya ha mostrado su interés con una propuesta concreta de 35 millones de euros más otros 5 millones en variables por objetivos. Esto sitúa al campeón italiano ligeramente por delante en cuanto al paquete económico inicial ofrecido al club del norte de Londres. Sin embargo, el Atlético cuenta con una ventaja significativa en la carrera: la preferencia personal del jugador. Según se informa, Romero ha dejado claro que prioriza un traslado a la capital española por encima de un regreso a la Serie A, donde anteriormente brilló con el Atalanta y el Genoa antes de marcharse a la Premier League.

El atractivo de jugar a las órdenes de Simeone sigue siendo un factor decisivo para el internacional argentino. Fuentes cercanas al jugador sugieren que nunca ha ocultado su deseo de trabajar con su compatriota, e incluso expresó ese sentimiento durante los enfrentamientos de la Champions League de la temporada pasada. Para facilitar un posible movimiento a España, Romero habría incluido una cláusula específica en su reciente renovación de contrato con el Tottenham, que se extiende hasta 2029, pensada para facilitar un traspaso si uno de los gigantes españoles llamaba a su puerta.