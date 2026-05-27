Según AS, el Atlético prepara un mercado clave tras una temporada exigente que acabó con una goleada 5-1 ante el Villarreal, dejándolo cuarto en La Liga y fuera de la Champions en semis. Alemany debe reemplazar a Griezmann, quien se va a la MLS, y renovar la plantilla.

Álvarez, fichado en 2024 por 75 millones de euros, ha marcado 49 goles en 106 partidos (20 esta temporada), pero aún no ha logrado un título en Madrid.