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El Atlético de Madrid podría vender a Julián Álvarez para financiar los fichajes de Bernardo Silva y Cristian Romero, en la reestructuración del equipo de Diego Simeone
El Atlético de Madrid planea un mercado de fichajes histórico este verano
Según AS, el Atlético prepara un mercado clave tras una temporada exigente que acabó con una goleada 5-1 ante el Villarreal, dejándolo cuarto en La Liga y fuera de la Champions en semis. Alemany debe reemplazar a Griezmann, quien se va a la MLS, y renovar la plantilla.
Álvarez, fichado en 2024 por 75 millones de euros, ha marcado 49 goles en 106 partidos (20 esta temporada), pero aún no ha logrado un título en Madrid.
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La salida de Álvarez está a punto de revolucionar el mercado de fichajes
La posible salida del ganador del Mundial podría revolucionar el mercado de fichajes de verano, con París Saint-Germain, Barcelona y Arsenal pujando por su fichaje. El PSG ve en este versátil delantero el refuerzo perfecto para su plantilla campeona de la Liga de Campeones, que ahora se prepara para enfrentar al Arsenal en la final del sábado.
El Barcelona, que lo ve como sucesor de Robert Lewandowski, sigue la situación, aunque sus problemas económicos complican la operación.
Financiación de la gran reconstrucción y postura de Simeone
Cualquier venta del delantero, cuyo contrato expira en 2030, costaría más de 100 millones de euros. Con ese dinero, Alemany podría fichar a talentos de élite como Silva, que deja el Manchester City tras ganar todo, y al defensa del Tottenham Romero.
El fichaje de Romero reforzaría una defensa que necesita liderazgo tras ayudar a los Spurs a evitar el descenso en la última jornada. Con Joao Gomes y Marc Cucurella también en la mira, se prevé una gran renovación de la plantilla.
El entrenador Simeone, ante las crecientes especulaciones, declaró: «Tiene la edad suficiente para saber lo que va a hacer y ya habrá tomado una decisión, imagino».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Atlético?
El Atlético de Madrid afronta un mercado de fichajes frenético bajo la nueva propiedad de Apollo, con un gasto ligado a los ingresos. Alemany trabajará sin descanso para cerrar salidas y lograr refuerzos clave. Los aficionados pueden esperar una alineación muy distinta en la pretemporada, pues el club busca iniciar una era competitiva.