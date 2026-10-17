El Atlético de Madrid planea fichar en propiedad por 25 millones de euros a Jonathan David, cedido por la Juventus

El Atlético ha quedado muy impresionado con David tras su llegada como cedido de la Juventus durante el mercado de fichajes de verano. El club español ya planea convertir su cesión en un traspaso definitivo al término de la temporada 2026-27.

Relevoasegura que el Atlético ha reservado 25 millones de euros en el presupuesto del próximo año para fichar en propiedad al internacional canadiense. La decisión llega después de que el delantero causara un impacto inmediato a las órdenes de Diego Simeone.

David llegó al Atlético en busca de un nuevo comienzo tras una única temporada difícil en la Serie A. Su rápida adaptación al fútbol español ha convencido a la directiva del club para actuar con rapidez y garantizar su continuidad a largo plazo.