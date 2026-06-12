AFP
Traducido por
El Atlético de Madrid negocia el fichaje de una estrella del PSG en un sorpresivo traspaso, ya fijado el precio
El Atlético intensifica su interés por Kang-in
El Atlético quiere reforzar su centro del campo este verano y, según ESPN, ha puesto sus ojos en Kang-in. El centrocampista del PSG, que ahora disputa el Mundial 2026 con Corea del Sur, estaría dispuesto a volver a la Liga.
Simeone admira su versatilidad y calidad técnica, y el Atlético ve en él un plus de creatividad para el centro del campo, que la temporada pasada fue irregular. El PSG escuchará ofertas si se alcanzan los 35 millones de euros que pide por el surcoreano.
- AFP
El PSG está abierto a ofertas mientras Lee se plantea su futuro
Según algunas informaciones, el PSG aceptaría la salida de Lee si se alcanza el precio fijado y obtendría un beneficio considerable por un fichaje que costó unos 20 millones de euros hace tres años al Mallorca.
A Lee aún le quedan dos años de contrato en París, pero su escasa participación como titular en los principales partidos europeos de la temporada pasada habría contribuido, según se informa, a la incertidumbre sobre su futuro a largo plazo en el club. Se cree que el centrocampista prefiere volver a La Liga, donde ya jugó en el Valencia y el Mallorca antes de mudarse a Francia.
El PSG ya planea el futuro sin Lee.
El PSG busca sustitutos por si Kang-in se va este verano. La estrella del Mónaco, Maghnes Akliouche, es el principal candidato. Su gran temporada en la Ligue 1 ha llamado la atención del club parisino, que sigue apostando por jóvenes talentos franceses.
- AFP
Se espera que el Atlético presente una oferta en breve
El Atlético debe decidir si acepta la valoración del PSG y acelera las negociaciones por Kang-in. La llegada del internacional surcoreano reforzaría la plantilla de Simeone para la próxima temporada.
No obstante, cualquier operación se pospondrá hasta después del Mundial, pues el jugador se encuentra concentrado con Corea del Sur en Norteamérica. Tras vencer 2-1 a la República Checa en su debut en el Grupo A, los Guerreros Taeguk enfrentarán a México en el Estadio de Guadalajara el 19 de junio.