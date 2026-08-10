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El Atlético de Madrid lanza una oferta de 35 millones de euros por la estrella del Lille Matias Fernandez-Pardo mientras se intensifica el interés de la Premier League
El Atleti mueve ficha por la joven promesa belga
Todo apunta a que Simeone reforzará sus opciones ofensivas en el Metropolitano, ya que el Atlético ha presentado una oferta inicial por Fernandez-Pardo. El gigante español ha puesto sobre la mesa una propuesta estimada en torno a 35 millones de euros por el internacional belga de 21 años, según L’Equipe. Aunque la propuesta representa una inversión importante para el Atlético, las informaciones en Francia apuntan a que el conjunto de la Ligue 1 no está preparado para autorizar una venta por ese precio específico, al menos por ahora. La oferta no ha sido rechazada de forma tajante, pero se espera que el presidente del Lille, Olivier Letang, aguante en busca de una valoración más alta.
- AFP
Los grandes de la Premier League valoran ofertas rivales
El interés del Atlético podría ser el catalizador que desate una guerra de ofertas, especialmente con potencias de la Premier League siguiendo de cerca la situación. Recientemente ha salido a la luz que el Arsenal competirá con el Liverpool por el codiciado extremo, ya que ambos clubes ingleses buscan añadir profundidad y calidad a sus respectivas bandas. Con el Atlético moviendo ahora ficha, el Arsenal y el Liverpool podrían verse obligados a acelerar sus propios planes para no dejar escapar al joven talento.
Para el Arsenal, Fernandez-Pardo representa otra incorporación de gran potencial para una plantilla que ya ha registrado una inversión significativa en las bandas este verano. Del mismo modo, según se informa, el Liverpool está interesado en dar un nuevo impulso a su ataque bajo su nueva estructura de gestión.
El presidente del Lille se mantiene firme en su valoración
A pesar de que la oferta formal llegó al Stade Pierre-Mauroy, Letang se ha mantenido firme en su postura pública sobre la importancia del jugador para el club. Antes de que el conjunto español moviera ficha, Letang insistió en que la intención del club era seguir contando con el futbolista de 21 años, que actualmente tiene contrato hasta 2029.
Al hablar recientemente sobre la situación del jugador dentro de la plantilla, Letang dejó claras las intenciones del club de cara a la próxima temporada. «Contamos con él, él lo sabe y hemos sido muy claros con él», declaró el presidente.
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Una estrella emergente del fútbol francés
El ascenso de Fernandez-Pardo a la primera línea ha sido meteórico, y sus actuaciones en la Ligue 1 han provocado comparaciones con algunos de los mejores extremos surgidos de la máxima categoría francesa en los últimos años. Su calidad técnica, unida a su preparación física para competir al más alto nivel europeo, le ha convertido en un objetivo prioritario para los ojeadores de todo el continente. Su participación en la UEFA Champions League ha aumentado aún más su proyección, al darle la plataforma para exhibir su talento ante rivales de élite en el mayor escenario posible. A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, se espera que la carrera por hacerse con su fichaje se intensifique. El Atlético ha dado el primer paso definitivo, pero, con Arsenal y Liverpool necesitados de refuerzos en ataque, el culebrón está lejos de haber terminado.
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