El Atlético de Madrid iguala los 50 millones de euros que pide el Mason Greenwood, pero el Fenerbahçe sigue siendo el principal candidato, mientras que el Marsella espera que se tome una decisión sobre el traspaso esta semana

El Atlético ha igualado la valoración del Marsella por Greenwood: 45 millones fijos más 5 en variables, según L’Équipe. Pero el acuerdo es complejo por las comisiones de agentes y una cláusula de participación en una futura venta que el Marsella pactó con el jugador.

Pese al esfuerzo económico del Atlético, el Marsella analiza la estructura del acuerdo para maximizar su beneficio neto, ya que las deducciones por honorarios de intermediarios hacen que la oferta global, aunque considerable, aún se compare con otras propuestas sobre la mesa.



