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El Atlético de Madrid ha alcanzado un acuerdo con Morten Hjulmand por 40 millones de euros y ha descartado fichar a Joao Gomes por una disputa con su agente, Jorge Mendes
El Atlético se decanta por Hjulmand tras la ruptura con Mendes
Diego Simeone está cerca de fichar a Hjulmand, su prioridad para el centro del campo. Según el experto Matteo Moretto, citado por «Marca», el Atlético ya tiene acuerdo con el jugador y negocia el traspaso con el Sporting CP.
El fichaje del danés se produce tras descartar al Atlético a Gomes. La operación se paralizó porque el agente Jorge Mendes, que representaba a Silva, interrumpió las conversaciones para que el jugador escuchara al Real Madrid. Ese desencuentro obligó al Atlético a buscar otras opciones, y la principal es ahora el mediocampista del Sporting CP.
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Las negociaciones con el Sporting CP están en marcha.
El jugador está listo para fichar por La Liga, pero ambos clubes aún negocian el precio del traspaso, que podría rondar los 35-40 millones de euros. Hjulmand, de 27 años y capitán del Sporting, quiere un nuevo reto y ya se ha despedido de compañeros y cuerpo técnico en Lisboa.
«Hay acuerdo total entre el Atlético de Madrid y Morten Hjulmand», confirmó Moretto. «Aún se negocia el precio final; ambos clubes buscan el acuerdo definitivo».
El factor Rubén Amorim en el AC Milan
El Atlético no es el único equipo interesado en Hjulmand. Se cree que el AC Milan también lo sigue, especialmente porque Rubén Amorim quiere volver a trabajar con su exjugador. Pese a la competencia, la avanzada negociación del Atlético lo sitúa en ventaja para conseguir al mediocampista que busca.
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Refuerzos defensivos y nuevos objetivos
Además del fichaje de Hjulmand, el Atlético busca un central. Moretto añade que el club valora a Cristian Romero, del Tottenham, pero las altas pretensiones económicas del equipo inglés complican la operación.
Además, siguen a Kang-in Lee (PSG), aunque su fichaje costaría unos 35 millones. Tras la renovación de Koke hasta 2027, Hjulmand se ve como clave para modernizar un centro del campo irregular la pasada temporada. La prioridad es cerrar el acuerdo con el Sporting para que Simeone tenga a su nuevo «general» antes de la pretemporada.