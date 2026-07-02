Diego Simeone está cerca de fichar a Hjulmand, su prioridad para el centro del campo. Según el experto Matteo Moretto, citado por «Marca», el Atlético ya tiene acuerdo con el jugador y negocia el traspaso con el Sporting CP.

El fichaje del danés se produce tras descartar al Atlético a Gomes. La operación se paralizó porque el agente Jorge Mendes, que representaba a Silva, interrumpió las conversaciones para que el jugador escuchara al Real Madrid. Ese desencuentro obligó al Atlético a buscar otras opciones, y la principal es ahora el mediocampista del Sporting CP.



