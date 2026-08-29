La cúpula del Atlético de Madrid se ha cansado de la continua especulación en torno a su delantero estrella y, según Sky Sports, ha fijado el domingo como fecha límite para que el jugador decida su futuro. Pese al fuerte interés desde el extranjero, el club descartó de forma tajante un traspaso dentro del país y afirmó, en una dura respuesta, que hay un «cero por ciento de posibilidades» de venderlo al Barcelona. Al definirse como las «únicas víctimas» perjudicadas tanto en lo económico como en lo social por una campaña de mentiras, el Atlético subrayó que la situación ya no tiene que ver con el dinero, sino con la dignidad.

El CEO Miguel Ángel Gil Marín también ha hablado sobre el desgaste que la situación está provocando en el delantero, que no se ha entrenado durante varios días. Gil Marín explicó: «[Julián] lo está pasando realmente mal. Hubo personas que le engañaron, que le dejaron confundido, y la verdad es que lo lamento profundamente. Le conozco, llevo trabajando con él desde hace tiempo, y es una gran persona, un gran profesional y un excelente futbolista. Está completamente confundido y, en este momento, está atravesando una situación muy difícil, tanto en lo personal como en lo profesional».