AFP
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El Atlético de Madrid fija un plazo a Julián Alvarez mientras el delantero sigue «confundido» por el culebrón de su traspaso con Arsenal y Barcelona
El Atlético lanza un ultimátum final
La cúpula del Atlético de Madrid se ha cansado de la continua especulación en torno a su delantero estrella y, según Sky Sports, ha fijado el domingo como fecha límite para que el jugador decida su futuro. Pese al fuerte interés desde el extranjero, el club descartó de forma tajante un traspaso dentro del país y afirmó, en una dura respuesta, que hay un «cero por ciento de posibilidades» de venderlo al Barcelona. Al definirse como las «únicas víctimas» perjudicadas tanto en lo económico como en lo social por una campaña de mentiras, el Atlético subrayó que la situación ya no tiene que ver con el dinero, sino con la dignidad.
El CEO Miguel Ángel Gil Marín también ha hablado sobre el desgaste que la situación está provocando en el delantero, que no se ha entrenado durante varios días. Gil Marín explicó: «[Julián] lo está pasando realmente mal. Hubo personas que le engañaron, que le dejaron confundido, y la verdad es que lo lamento profundamente. Le conozco, llevo trabajando con él desde hace tiempo, y es una gran persona, un gran profesional y un excelente futbolista. Está completamente confundido y, en este momento, está atravesando una situación muy difícil, tanto en lo personal como en lo profesional».
- Getty Images Sport
El Barcelona sigue en la pelea
A pesar del firme rechazo desde la capital, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha confirmado públicamente que el gigante catalán sigue plenamente en la carrera por el delantero. Hansi Flick ve al argentino como el sustituto ideal de Robert Lewandowski y Ferran Torres, ya desvinculados del club.
Laporta abordó directamente la fricción y declaró: "Antes que nada, tenemos el máximo respeto por el Atlético de Madrid y también una consideración personal por sus directivos, porque nos conocemos desde hace muchos años. Toda esta situación ha generado mucho ruido. Esto no está motivado por acciones llevadas a cabo por el Barça. Está motivado por el hecho de que el Atlético nos dijo que no iba a vender a (Alvarez)".
Además, reafirmó el interés del Barcelona y añadió: "En caso de que el Atlético de Madrid quiera vender al jugador, estamos muy interesados en comprar a Julian Alvarez. Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo decimos con todo el respeto hacia el Atlético, pero queremos que sepan que, si están abiertos a venderlo antes del final del mercado de fichajes de verano, estaríamos dispuestos a comprarlo".
Arteta resta importancia al interés del Arsenal
Al otro lado del canal de la Mancha, el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, se ha visto obligado a responder a preguntas sobre un posible fichaje del jugador de 26 años. Aunque, según se informa, el Arsenal está siguiendo la situación, todavía no ha realizado una oferta formal, ya que el futbolista no ha mostrado una voluntad clara de regresar a la Premier League, después de haber rechazado también recientemente la idea de volver al Manchester City. Mientras tanto, la incertidumbre sobre su futuro ya está teniendo impacto sobre el terreno de juego, con el técnico del Atlético, Diego Simeone, confirmando que Alvarez se perderá el duelo de este fin de semana contra el Sevilla tras no haber entrenado con el grupo durante los últimos tres días.
El técnico del Arsenal insistió en una política de transparencia con sus jugadores y afirmó: "Muy sencillo. Sea lo que sea que leáis, si tenéis una pregunta, venid a llamar a mi puerta y os diré si es verdad o no. Porque un jugador, en cualquier posición, si lo lee, podríamos poner un catálogo en las paredes sobre todos los jugadores que hemos querido en los últimos tres meses, y necesitaríamos todo el edificio. Saben que hay muchísima especulación. Así que, si en algún momento tienen dudas sobre lo que pensamos de ellos y sobre si vamos a fichar a un jugador, se lo digo directamente".
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El tramo final del mercado de fichajes
A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, la situación sigue siendo cambiante. El Arsenal parece dispuesto a esperar una señal del entorno del jugador antes de entablar negociaciones formales, mientras que el Barcelona confía en que el deseo del futbolista de mudarse a Cataluña acabe obligando al Atlético a mover ficha. Arteta añadió: "Y si vamos a fichar a alguien para su posición, normalmente se lo digo. Le digo: 'Estos son los planes y las razones. Seguimos creyendo en ti, pero la competencia va a aumentar'. Prefiero hacerlo así".
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