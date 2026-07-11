El Atlético de Madrid confirma el fichaje de Morten Hjulmand, procedente del Sporting CP, por 40 millones de euros

El Atlético anunció el fichaje de Morten Hjulmand, centrocampista de 27 años, destacando su potencia física, capacidad de recuperación y lectura de juego. El club subrayó que estas cualidades potencian su anticipación y distribución del balón.

«El Atlético de Madrid y el Sporting CP han llegado a un acuerdo para el traspaso de Morten Hjulmand, que ha fichado por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031», reza el comunicado oficial del club. «Este centrocampista defensivo diestro, de 27 años, destaca por su fuerza física, su capacidad para recuperar el balón y su lectura del juego, lo que potencia su capacidad de anticipación y su distribución del balón. ¡Bienvenido, Hjulmand!».







