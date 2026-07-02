El Atlético de Madrid baraja fichar a Mason Greenwood, mientras el Barcelona persigue a Julián Álvarez

El Barcelona intensifica su interés en Álvarez tras la marcha de Lewandowski. Según SPORT, el Atlético ya busca alternativas. Álvarez, concentrado en su segundo Mundial con Argentina, suma dos Copas América y una Liga de Campeones.

Desde su llegada procedente del Manchester City, donde marcó 36 goles en 103 partidos, el delantero ha anotado 49 tantos en 106 encuentros con el Atlético. Aunque el club insiste en que no quiere venderlo, ya prepara alternativas y Greenwood encabeza la lista.







