El Sporting y el Atlético han oficializado el traspaso de Hjulmand. El centrocampista, de 27 años, viajará hoy a España para someterse a las pruebas médicas y fichar por La Liga, tras una etapa exitosa en la capital portuguesa.

Según Fabrizio Romano, el Atlético pagará 40 millones de euros fijos más 5 millones en variables.