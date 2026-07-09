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El Atlético de Madrid acuerda el fichaje de Morten Hjulmand por 45 millones de euros. El jugador llega en avión para cerrar su traspaso desde el Sporting CP
Se ha llegado a un acuerdo con la estrella danesa
El Sporting y el Atlético han oficializado el traspaso de Hjulmand. El centrocampista, de 27 años, viajará hoy a España para someterse a las pruebas médicas y fichar por La Liga, tras una etapa exitosa en la capital portuguesa.
Según Fabrizio Romano, el Atlético pagará 40 millones de euros fijos más 5 millones en variables.
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El fin de una era en Lisboa
La marcha de Hjulmand cierra una etapa exitosa en el Estadio José Alvalade. Llegado del Lecce italiano hace tres años, el danés se convirtió en el motor del equipo. Abandona Portugal tras 141 partidos, 10 goles, 12 asistencias y tres títulos: dos ligas y una Taça de Portugal.
Según A Bola, pese a que el traspaso ya está cerrado, se espera que regrese brevemente a Lisboa tras el reconocimiento médico en Madrid para despedirse de compañeros y cuerpo técnico, que contribuyeron a su crecimiento como uno de los centrocampistas defensivos más codiciados de Europa.
Hjulmand firmará un contrato a largo plazo
La presencia de los representantes de Hjulmand en Madrid agilizó las negociaciones finales entre los clubes. Las reuniones permitieron resolver detalles como los plazos de pago y el reparto del mecanismo de solidaridad de la FIFA. El capitán danés firmará un contrato con los colchoneros que le vinculará al club hasta junio de 2031.
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Refuerzo estratégico para Simeone
Para Simeone, Hjulmand aporta solidez en el centro del campo. Con 185 cm de altura, aporta solidez defensiva y seguridad con el balón. Su liderazgo, que le convirtió en capitán del Sporting, se considera clave para el vestuario del Atlético, que aspira a títulos la próxima temporada. Además, este fichaje acaba con los rumores de su posible traspaso a la Premier League o la Serie A, donde se le había relacionado con el AC Milan y el Manchester United.
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