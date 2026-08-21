En un giro sensacional del mercado de fichajes de verano, el Atlético de Madrid ha abierto la puerta a que Alvarez se una al Arsenal, según Mundo Deportivo. Ahora se dice que el gigante español está dispuesto a dar luz verde a un movimiento al Emirates Stadium, que podría incluir un intercambio por Viktor Gyokeres, mientras Diego Simeone busca resolver una situación que se ha vuelto cada vez más insostenible en el Metropolitano.

Sin embargo, la información añade que Alvarez se mantiene firme en que solo dejará la capital española para ir al Barcelona, un club que considera su destino «soñado». Esta postura llega tras un verano de fricción en el que el ex del Manchester City dejó claros sus sentimientos en el escenario internacional.



