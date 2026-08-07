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El Atlético de Madrid abre conversaciones por el capitán del Tottenham, Cristian Romero, mientras Diego Simeone apunta a la estrella argentina
El Atlético inicia conversaciones por Romero
Según BBC Sport, el Atlético ha abierto conversaciones formales con el Tottenham para fichar este verano al central Romero. La especulación sobre la salida del capitán de los Spurs, de 28 años, se ha intensificado pese a que firmó una ampliación de cuatro años de su contrato en el norte de Londres el pasado agosto. El Tottenham es consciente del interés del club de LaLiga, y no se espera que alcanzar un acuerdo en los términos personales con el jugador suponga ningún problema.
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De Zerbi aborda su futuro
El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha sugerido que no pondrá obstáculos a los jugadores que deseen marcharse antes de la nueva temporada. Al abordar las especulaciones sobre el futuro de su plantilla, De Zerbi insistió en que «respetará la voluntad» de los jugadores si deciden buscar un nuevo desafío lejos del club. La postura abierta del técnico permite a la cúpula de los Spurs valorar ofertas formales del Atlético.
El interés de un rival complica el acuerdo
El intento del Atlético por fichar a Romero se enfrenta a la competencia del gigante de la Serie A Inter de Milán, que también quiere hacerse con sus servicios. El defensa, que disputó los siete partidos durante el camino de Argentina hasta la final del Mundial el mes pasado, vivió una campaña complicada a nivel de club: vio dos tarjetas rojas con el Tottenham, que terminó 17º, y se perdió el tramo final por una lesión de rodilla, mientras su compañero en la zaga Micky van de Ven se acerca a un nuevo contrato de cinco años.
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Las negociaciones entran en su fase decisiva
Ambos clubes se están preparando para negociaciones avanzadas con el objetivo de acordar una cantidad de traspaso antes de que comience la temporada nacional. Para el Atlético, fichar a Romero reforzaría la zaga de Simeone tras una campaña en la que encajó 44 goles en LaLiga. Mientras tanto, el Tottenham debe moverse con rapidez en el mercado de fichajes para encontrar un sustituto adecuado si pierde a su capitán, garantizando la estabilidad estructural bajo De Zerbi.
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