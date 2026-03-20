El Athletic Club confirma que el entrenador Ernesto Valverde abandonará el club tras cuatro años al frente del equipo, mientras el conjunto de La Liga se fija en el exentrenador del Borussia Dortmund para sustituirlo

La noticia fue toda una sorpresa, ya que se produjo justo antes del parón internacional, pero la decisión general de marcharse es algo que los aficionados quizá ya veían venir. Valverde había eludido constantemente las preguntas sobre su futuro en las últimas ruedas de prensa, y los cuatro años han demostrado históricamente ser el límite de sus etapas como entrenador. Valverde se dirigió directamente a los aficionados en el vídeo de anuncio, dejando claro que su atención sigue centrada por completo en el trabajo que tiene entre manos.

«Esta comparecencia es para anunciar que la próxima temporada no seré el entrenador del Athletic», declaró el club. «Es una decisión que llevo tiempo meditando y que también he discutido con el club. Quería compartirla con vosotros. Al mismo tiempo, quiero destacar que nos quedan diez partidos importantes de liga, empezando este domingo contra el Betis. Diez partidos en los que queremos alcanzar nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo daremos todo y que, sin duda, si todos nos mantenemos unidos, podemos conseguir, sin lugar a dudas». El Athletic se hizo eco de este sentimiento en su propio mensaje de despedida. «Quedan diez partidos en los que tenemos mucho que ganar. Aún nos queda por darte una despedida como es debido, entrenador».