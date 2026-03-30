El Atalanta vuelve a apostar por Palladino: renovación y proyecto a largo plazo

Su contrato se prolongaría así hasta 2029, dos años más de lo acordado inicialmente. Los Percassi quieren dar continuidad al nuevo proyecto, pero también «arrancarle» a Palladino a la competencia. De hecho, en los últimos días han cobrado fuerza los rumores de malestar en Roma en torno a Gasperini tras los últimos resultados desfavorables y la eliminación de las competiciones europeas. En Bérgamo hay quien espera su regreso, pero mientras la afición giallorossa se posiciona a favor del técnico de Grugliasco, el club bergamasco está decidido a seguir con Palladino. Pasando página respecto al pasado y mirando solo hacia el futuro, para iniciar un nuevo ciclo europeo. Hasta ahora, Palladino ha obtenido una media de 1,77 puntos por partido desde que ocupa el banquillo nerazzurro. El técnico, de casi 42 años y muy ambicioso, también ha acabado en la lista del Nápoles; sin embargo, su sueño, algún día, es ir a entrenar a la Premier, a esa Inglaterra en la que estudió el idioma y el fútbol en los meses previos a su trabajo en Bérgamo.