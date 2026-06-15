Por ahora la operación parece complicada. El director deportivo, Cristiano Giuntoli, admira al centrocampista y empuja su fichaje. Ya lo siguió en la Juventus e intentó traerlo a la Serie A sin éxito.





Hojbjerg, vinculado al Marsella hasta 2028, jugó 43 partidos la temporada pasada y sumó 5 goles y 5 asistencias.



