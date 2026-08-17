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Adhe Makayasa

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El Atalanta rechaza una oferta de 20 millones de euros del Fulham por el carrilero Raoul Bellanova

Fichajes
R. Bellanova
Atalanta
Serie A
Fulham
Premier League
M. Sarri

El Atalanta ha rechazado una oferta de 20 millones de euros del Fulham por el carrilero Raoul Bellanova después de que Maurizio Sarri considerara al defensa de 26 años indispensable para su plantilla. El Fulham es el último club de la Premier League que ve rechazada su ofensiva, después de que el Everton también fracasara con un intento anterior por el versátil internacional italiano este verano.

  • La jerarquía de Bérgamo bloquea la salida

    El equipo de la Serie A ha rechazado una oferta formal de 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) del Fulham para llevar a Bellanova a la Premier League. El experto en fichajes Fabrizio Romano informa de que la cúpula de la Dea no tiene planes de desprenderse del internacional italiano de 26 años durante el actual mercado de verano. La postura firme llega después de la intervención directa del nuevo entrenador Sarri, que pidió al consejo sacar al carrilero del mercado.

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    El exentrenador limitó los minutos

    Este giro supone un punto de inflexión importante para Bellanova, que había quedado en un papel secundario con el anterior técnico, Raffaele Palladino, después de disputar solo 24 partidos de la Serie A la pasada temporada. Sin embargo, la llegada de Sarri a Bérgamo ha cambiado por completo la situación del jugador, ya que el veterano técnico es un gran admirador de la ética de trabajo del defensa, su resistencia física y sus explosivas cualidades técnicas. El exentrenador de la Lazio está decidido a convertirlo en una pieza clave de su esquema táctico la próxima temporada, cerrando de forma tajante la puerta al interés de la Premier League tras el primer acercamiento del Everton a comienzos de este mercado.

  • La profundidad por bandas sigue siendo esencial

    La decisión de retener al exextremo de Milan e Inter se considera clave después de que el Atalanta diera luz verde al traspaso de la joven promesa Marco Palestra al Chelsea, lo que deja al club de Bérgamo sin margen para asumir más salidas en el lateral derecho. Además, el lateral titular Davide Zappacosta ya ha cumplido 34 años y no se puede esperar razonablemente que asuma por sí solo un calendario de partidos incesante. La combinación de Bellanova de estar en la edad óptima, su velocidad fulgurante por la banda y su agudo instinto ofensivo le convierten en el sucesor ideal a largo plazo para el costado derecho de la defensa de Sarri.

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    Se avecina un apretado calendario de inicio

    La versatilidad táctica de Bellanova y su recuperación de los problemas en los isquiotibiales de la pasada temporada aportarán una estabilidad defensiva crucial y empuje ofensivo al equipo de Sarri en múltiples competiciones. El Atalanta centra de inmediato su atención en sus compromisos continentales, ya que recibe al Hapoel Tel Aviv en la ida del play-off de la Conference League el jueves 20 de agosto. El conjunto de Bérgamo arrancará después su campaña 2026-27 de la Serie A recibiendo al Sassuolo apenas tres días más tarde.

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