El Atalanta acelera en el mercado y ficha a Kerim Alajbegović. Fabrizio Romano informa que el club de Bérgamo presentará una oferta oficial al Bayer Leverkusen por el joven talento bosnio, objetivo prioritario para reforzar la banda ofensiva.
Las negociaciones están a punto de entrar en su fase decisiva. Tras la presentación de la propuesta por parte de la Dea, comenzarán las conversaciones con el Bayer Leverkusen, propietario de los derechos del jugador. El Bayer, consciente del valor de su joya, podría recibir otras ofertas en las próximas semanas, incluida la del Milan, lo que desencadenaría una subasta por uno de los talentos más prometedores de Europa. La base de la negociación parte de 25 millones de euros.