El Atalanta compite con el Inter y el Nápoles por Atta: negociaciones con el Udinese, cifras y detalles

El Udinese ha fijado el precio y los interesados ya lo saben. Entre ellos está el Inter, que se ha reunido con la directiva friulana para hablar de Oumar Solet, objetivo defensivo, y para preguntar por Atta.
El mediocampista nacido en 2003 no es el único seguido por los nerazzurri, pero se suma a una lista encabezada por CurtisJones. El inglés, que dejará el Liverpool, es el favorito de Chivu por su mayor físico, completitud y experiencia. No obstante, las negociaciones con los Reds no avanzan por sus altas pretensiones (entre 30 y 40 millones de euros), consideradas excesivas por el Inter. Con Manu Koné, del Roma, cada vez más lejos, ha surgido la opción Atta para el futuro.