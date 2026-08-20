El Aston Villa ha visto rechazada por el Southampton una oferta de aproximadamente 18 millones de libras, más variables adicionales, por el central Harwood-Bellis. El club de Birmingham, que se prepara para una exigente campaña a nivel nacional y europeo, identificó al jugador de 24 años como un objetivo prioritario para reforzar sus opciones defensivas tras salidas importantes de Villa Park.

Se entiende que el Southampton, que la temporada pasada terminó cuarto en la Championship antes de una controvertida eliminación en el play-off tras el escándalo del 'Spygate', busca una cantidad cercana a los 25 millones de libras por el defensa. Después de haber invertido mucho en el propio jugador, el club de la costa sur no tiene una presión inmediata para vender y cree que su valor refleja su condición de internacional absoluto con Inglaterra.