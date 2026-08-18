La oferta inicial del Aston Villa por Wan-Bissaka ha sido rechazada rápidamente por el West Ham, ya que el club londinense no está interesado en una salida temporal del exjugador del Manchester United, según The Athletic.

El Villa había propuesto una cesión simple por el jugador de 28 años, pero el West Ham insiste en un traspaso permanente mientras busca recuperar fondos tras su descenso al Championship.

El conjunto del este de Londres valora actualmente al lateral en aproximadamente 25 millones de libras (33,5 millones de dólares), una cifra que el Villa espera rebajar en los próximos días. A pesar del rechazo inicial, el equipo de Unai Emery no se desanima y se espera que vuelva con una propuesta revisada.