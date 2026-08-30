El Aston Villa se ha movido con rapidez para asegurarse un nuevo defensa central y ha alcanzado un acuerdo de principio por Harwood-Bellis. Según The Athletic, la estructura del acuerdo está prácticamente cerrada, y el club espera pagar una cantidad inicial de 25 millones de libras, más otros 5 millones en variables, lo que eleva el paquete total a 30 millones de libras.

El experto en fichajes Fabrizio Romano también confirmó la noticia al escribir: "El Aston Villa ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Taylor Harwood Bellis procedente del Southampton, ¡here we go! #AVFC ha cerrado el acuerdo verbal por 25 millones de libras más 5 millones en variables. Luz verde del jugador. Los documentos aún no se han intercambiado, pero el acuerdo verbal está hecho". Emery fue clave para impulsar la operación después de que el club viera rechazadas previamente dos ofertas.