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El Aston Villa se acerca al fichaje por 30 millones de libras del defensa del Southampton Taylor Harwood-Bellis
Acuerdo alcanzado por Harwood-Bellis
El Aston Villa se ha movido con rapidez para asegurarse un nuevo defensa central y ha alcanzado un acuerdo de principio por Harwood-Bellis. Según The Athletic, la estructura del acuerdo está prácticamente cerrada, y el club espera pagar una cantidad inicial de 25 millones de libras, más otros 5 millones en variables, lo que eleva el paquete total a 30 millones de libras.
El experto en fichajes Fabrizio Romano también confirmó la noticia al escribir: "El Aston Villa ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Taylor Harwood Bellis procedente del Southampton, ¡here we go! #AVFC ha cerrado el acuerdo verbal por 25 millones de libras más 5 millones en variables. Luz verde del jugador. Los documentos aún no se han intercambiado, pero el acuerdo verbal está hecho". Emery fue clave para impulsar la operación después de que el club viera rechazadas previamente dos ofertas.
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Sustituyendo una salida clave
La persecución de Harwood-Bellis se convirtió en una prioridad absoluta tras la salida de Konsa, que se unió al Arsenal por 51 millones de libras a comienzos de este mercado. El club de las Midlands ha explorado varias opciones en el mercado para cubrir ese vacío.
Una propuesta por Joel Ordonez se vino abajo debido a la preocupación por una fractura de metatarsiano que sufrió en la Copa del Mundo, mientras que también se estudió una posible operación por Jean-Clair Todibo.
Sin embargo, Harwood-Bellis siguió siendo el objetivo principal. El jugador, de 24 años, aporta una valiosa experiencia, ya que ha disputado 134 partidos con el Southampton desde su llegada procedente del Manchester City, con 12 goles y siete asistencias.
Explicada su reciente ausencia
Las especulaciones en torno a Harwood-Bellis se intensificaron recientemente después de que llamara la atención su ausencia en la convocatoria del Southampton. Aunque el defensa disputó los 90 minutos completos en la victoria por 2-0 ante el Colchester United en la Carabao Cup el 8 de agosto y participó en la derrota por 2-1 en liga contra el Watford, se perdió los tres últimos partidos.
El Southampton ha optado por dejarle fuera mientras crecían las dudas sobre su futuro inmediato y avanzaban las negociaciones con el Aston Villa. Después de haber dado ya luz verde al traspaso, ahora se espera que se convierta en el noveno fichaje del verano para el equipo de Emery, que sigue construyendo su plantilla.
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¿Qué le espera ahora al Aston Villa?
Aston Villa y Southampton trabajarán ahora para cerrar las bonificaciones pendientes e intercambiar la documentación necesaria para hacer oficial el traspaso.
Harwood-Bellis tendrá que pasar el reconocimiento médico antes de que se cierre el plazo. Una vez se confirme, Emery se centrará en integrar rápidamente al defensa en su once inicial, con la esperanza de que pueda tener un impacto inmediato en sus próximos partidos de la Premier League.
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