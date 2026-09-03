Manzambi se unió el jueves a sus compañeros del Villa en el entrenamiento, lo que supuso una noticia muy positiva para la plantilla tras su llegada este verano procedente del Freiburg. Según el Daily Mail, el centrocampista participó en la sesión colectiva mientras sigue avanzando en su recuperación de una lesión de rodilla sufrida antes de su llegada. El Villa cerró en julio un acuerdo de hasta 60 millones de libras para hacerse con sus servicios, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club. Su presencia sobre el césped de entrenamiento ha despertado la esperanza entre los aficionados de que su debut oficial pueda llegar antes de lo previsto.