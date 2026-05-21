Goal.com
En directoEntradas
Live Scores, Stats, and the Latest News
Morgan Rogers Aston Villa 2025-26Getty
Chris Burton

Traducido por

El Aston Villa «podría considerar» ofertas de traspaso de 100 millones de libras por Morgan Rogers, a pesar de haber ganado la Europa League y haberse asegurado la clasificación para la Liga de Campeones

M. Rogers
Aston Villa
Premier League
Liga de Campeones
Friburgo vs Aston Villa
Europa League

Morgan Rogers ha ayudado al Aston Villa a volver a la Liga de Campeones, pero ¿considerarán ofertas de más de 100 millones de libras (134 millones de dólares) por el internacional inglés en el próximo mercado? Alan Hutton admite que rechazar una cifra de nueve dígitos por este talentoso creador de juego sería difícil, pues los “Villans” podrían reinvertir el dinero para consolidarse en la élite europea.

  • Rogers marca en la victoria de la final de la Europa League

    En las últimas tres temporadas el equipo ha alcanzado en dos ocasiones la prestigiosa cita continental. En la 2024-25 firmó un brillante recorrido hasta cuartos de la Liga de Campeones, donde cayó ante el París Saint-Germain, que luego se coronó campeón.

    Esta temporada se saboreó la gloria continental: el maestro de la Europa League, Unai Emery, alzó el trofeo por quinta vez tras arrollar al Friburgo 3-0 en la final, desatando la fiesta en Estambul.

    Rogers, antes de su participación en el Mundial este verano, fue uno de los goleadores de ese partido. El jugador de 23 años sigue demostrando que es un hombre para las grandes ocasiones y que merece codearse con la élite mundial de forma habitual.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    ¿Consideraría el Villa ofertas de 100 millones de libras por Rogers?

    Aston Villa puede ofrecerle oportunidades, pero sabe que los ojos están puestos en sus valiosos activos de West Midlands. ¿Venderían si llega una oferta millonaria o la Champions convencerá a Rogers de quedarse?

    Al preguntarle, Hutton, exlateral del Villa —en declaraciones exclusivas a GOAL vía WSN— respondió: «Es un poco de ambas. Es un jugador de primer nivel que aún mejorará.

    Tiene en Villa la plataforma para dar el salto. Será clave en el Mundial y quiere jugar al máximo nivel, así que la Champions ayuda.

    Si llega una oferta de 100 millones de libras, el club la valorará para reinvertir. No quiero que se vaya, pero ante una cifra así, seguro que la escucharán».

  • Se espera interés en el mercado de fichajes de verano.

    Otra leyenda del Villa, el delantero Andy Gray, ya había hablado con GOAL sobre la posible pugna por fichar a Rogers: «Para Morgan es una decisión importante; tiene talento y lo demuestra cada semana. Otros equipos lo quieren, sin duda.

    Se necesitaría mucho dinero para ficharlo, y dependerá de lo persuasivo que sea Unai Emery para retenerlo. Yo le diría: “Escucha, vamos a seguir adelante, estamos avanzando, fíjate en la mejora que hemos logrado en los últimos dos años y mira dónde jugamos ahora.

    Si logran convencerlo de que su futuro está en Villa Park, sería fantástico. Pero no hay duda de que llamarán a su puerta, porque tiene un talento enorme».

  • Morgan Rogers Aston Villa 2025-26Getty

    ¿Hasta cuándo dura el contrato de Rogers con el Aston Villa?

    Se rumorea que Rogers podría fichar por el Real Madrid u otro grande, pero el Villa no tiene prisa por venderlo: su estrella, con contrato hasta 2031, mantiene alta su cotización.

    Estas condiciones mantienen alto su precio de venta, que solo parece subir. La determinación del Villa se pondrá a prueba en las próximas ventanas de fichajes, pero no se desprenderán del Jugador Joven del Año de la PFA de 2025 sin luchar.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL