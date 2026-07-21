El Aston Villa negocia sorpresivamente el fichaje de Alejandro Garnacho tras vender a Morgan Rogers al Chelsea en un traspaso récord

Si el fichaje de Garnacho no se concreta o el jugador elige otro destino, Villa podría ir a por Nicolás Jackson, delantero del Chelsea. Emery ya lo conoce de su etapa en el Villarreal y el club valora su incorporación definitiva.

Su fichaje daría al Villa tres delanteros, junto a Ollie Watkins y Tammy Abraham, quien podría salir si llega una oferta.