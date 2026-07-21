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Adhe Makayasa

Traducido por

El Aston Villa negocia sorpresivamente el fichaje de Alejandro Garnacho tras vender a Morgan Rogers al Chelsea en un traspaso récord

Fichajes
A. Garnacho
Aston Villa
M. Rogers
Chelsea
Premier League

El Aston Villa ha mantenido conversaciones sorpresivas para fichar al extremo del Chelsea Alejandro Garnacho, tras aprobar la salida de Morgan Rogers. El equipo de Unai Emery, que recibirá 117 millones de libras por el traspaso récord de Rogers a Stamford Bridge, busca ya refuerzos ofensivos de primer nivel.

  • El Villa estudia un fichaje sorpresa

    Según Jacob Tanswell, de The Athletic, el Aston Villa negocia el fichaje de Garnacho, del Chelsea, este verano. El club obtuvo un gran ingreso tras vender a Rogers al Chelsea por 117 millones de libras, récord británico. Aunque Manzambi reemplazará a Rogers, Emery prioriza un extremo veloz que supere a las defensas.



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    Tras la venta, surgen nuevos objetivos

    Antes de la sorpresa de fichar a Garnacho, disponible en el Chelsea, Villa había apuntado a Crysencio Summerville (West Ham) e Ibrahim Mbaye (PSG) como prioridades. Mbaye acaba de contratar al agente Jorge Mendes, quien también representa a Emery. La decisión sobre Garnacho marcará este movimiento, más aún cuando Summerville ya tiene una oferta concreta de la Roma de la Serie A.

  • Emery baraja opciones para la delantera

    Si el fichaje de Garnacho no se concreta o el jugador elige otro destino, Villa podría ir a por Nicolás Jackson, delantero del Chelsea. Emery ya lo conoce de su etapa en el Villarreal y el club valora su incorporación definitiva.

    Su fichaje daría al Villa tres delanteros, junto a Ollie Watkins y Tammy Abraham, quien podría salir si llega una oferta.

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    ¿Y ahora qué?

    La directiva del Villa debe actuar con decisión en el mercado de fichajes para completar su plantilla ofensiva antes de la temporada 2026-27. Sustituir a una figura clave como Rogers exige que Emery integre rápido a los nuevos fichajes para mantener la competitividad. Se espera que las decisiones sobre delanteros estén cerradas antes de la primera jornada de la Premier League, a mediados de agosto, cuando el Villa debutará ante el Brighton.

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